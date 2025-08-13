У Росії дрони атакували нафтові об’єкти у трьох регіонах

У ніч проти середи, 13 серпня, через атаки БпЛА на вузол нафтопроводу «Дружба» в Брянській області, НПЗ у Слов'янську-на-Кубані у Краснодарському краї та об'єкти у самому Волгограді аеропорт міста не приймає та не відправляє авіарейси.

Про це повідомила російська служба BBC, передає Укрінформ.

Зазначається, що, за даними Телеграм-каналу «Волгоград», «до 20 одиниць (дронів - ред.) фіксувалися у напрямку НПЗ Волгоград». Згодом канал повідомив про нові безпілотники над Волгоградом та його супутником, містом Волзький.

Росавіація повідомила про зупинення польотів у аеропорту Волгограда.

За словами місцевих жителів, звуки дронів та роботу ППО було добре чути у районах міста на півдні Волгограда - саме там, де розташована велика промислова зона з НПЗ та нафтобазою.

Оперативний штаб (координаційний орган місцевої влади та силових структур) Краснодарського краю заявив, що на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані впали уламки безпілотника, внаслідок чого спалахнув фургон «Газель».

До цього російські моніторингові канали повідомляли про стрілянину ППО по безпілотниках у цьому районі.

За даними Телеграм-каналу ASTRA, в Брянській області під атакою опинилась лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) «Унеча» магістрального нафтопроводу «Дружба». Жителі Брянської області повідомляють, що цієї ночі дрони знову атакували місто Унеча та район.