Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 13:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії дрони атакували нафтові об’єкти у трьох регіонах
10:46 13.08.2025 |
Про це повідомила російська служба BBC, передає Укрінформ.
Зазначається, що, за даними Телеграм-каналу «Волгоград», «до 20 одиниць (дронів - ред.) фіксувалися у напрямку НПЗ Волгоград». Згодом канал повідомив про нові безпілотники над Волгоградом та його супутником, містом Волзький.
Росавіація повідомила про зупинення польотів у аеропорту Волгограда.
За словами місцевих жителів, звуки дронів та роботу ППО було добре чути у районах міста на півдні Волгограда - саме там, де розташована велика промислова зона з НПЗ та нафтобазою.
Оперативний штаб (координаційний орган місцевої влади та силових структур) Краснодарського краю заявив, що на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані впали уламки безпілотника, внаслідок чого спалахнув фургон «Газель».
До цього російські моніторингові канали повідомляли про стрілянину ППО по безпілотниках у цьому районі.
За даними Телеграм-каналу ASTRA, в Брянській області під атакою опинилась лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) «Унеча» магістрального нафтопроводу «Дружба». Жителі Брянської області повідомляють, що цієї ночі дрони знову атакували місто Унеча та район.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У Росії дрони атакували нафтові об’єкти у трьох регіонах
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
|Зеленський: Ніхто, крім Європи, не дає гарантій безпеки
|Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ
|«Налаштовані на успіх». Рубіо поговорив із Лавровим перед зустріччю Трампа і Путіна
|Зеленський заявив, що українська армія не вийде з Донбасу
Бізнес
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів
|Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї
|Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій