Зеленський заявив, що українська армія не вийде з Донбасу

23:55 12.08.2025 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія не вийде з Донбасу, інакше, за його словами, це відкриє передумови для третьої війни і майбутнього наступу на Запорізьку і Дніпропетровську області, а також місто Харків.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Всі забувають першу частину - наші території незаконно окуповані. Донбас для руських - це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну. Чому? Крим стовідсотково був плацдармом для наступу на південь нашої держави. Донбас стовідсотково був плацдармом для того, щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніяку мобілізацію (вибачте, що так буду казати, але так є), а сепаратистів зробити російською армією», - наголосив Зеленський.

За його словами, 2014 року росіяни у Криму і на Донбасі сформували плацдарм для майбутнього повномасштабного вторгнення.

«Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу рускіх. Кілька років - і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області. І не тільки. Також на Харків», - сказав глава держави.

Тому, на його думку, «будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки».

«Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це приблизно 30% Донецької області, і це плацдарм для нової їхньої агресії», - акцентував Президент.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

