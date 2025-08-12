Авторизация

Суд не відсторонив від посади голову Антимонопольного комітету

17:25 12.08.2025

Політика

 

Судді Вищого антикорупційного суду відмовилися відсторонити від посади голову Антимонопольного комітета України Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Про це у Telegram повідомляє Transparency International Ukraine.

"Колегія суддів поклала на нього додаткові обовʼязки до 11 жовтня як на обвинуваченого, зокрема, утримуватись від спілкування з визначеними свідками, не відлучатись за межі України без дозволу суду", - говориться у повідомленні.

Раніше прокурорка САП звернулась з клопотанням про відсторонення Кириленка від посади та про покладення на нього обовʼязків як на обвинуваченого, нагадує Transparency International Ukraine.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що антикорупційні органи відкрили для ознайомлення матеріали у справі за підозрою чинного керівника Антимонопольного комітету України у недекларуванні майна Павла Кириленка та його дружини - у пособництві в незаконному збагаченні.

В березні 2024 року журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

САП та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

В серпні 2024 року НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові АМКУ Павлу Кириленку.

ВАКС 4 червня частково задовольнив клопотання його адвоката і зменшив розмір застави до 25 млн грн. Перед цим адвокат подав клопотання про зміну запобіжного заходу - зменшення розміру застави з 30 мільйонів гривень до трьох мільйонів.

5 червня Кириленку повідомили про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині - у пособництві в незаконному збагаченні.

Слідчі стверджують, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

6 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка Аллі у вигляді застави 9 мільйонів гривень.
За матеріалами: Економічна правда
 

