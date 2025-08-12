Фінансові новини
- |
- 12.08.25
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР
13:45 12.08.2025 |
Офіс генерального прокурора зареєстрував 5 кримінальних проваджень щодо можливого застосування сили з боку співробітників Служби безпеки України до працівників Національного антикорупційного бюро під час обшуків 21 липня.
Про це Укрінформу повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.
«Офісом генерального прокурора за фактом можливого застосування сили з боку співробітників СБУ до співробітників НАБУ під час проведення 21 липня 2025 року обшуків зареєстровано 5 кримінальних проваджень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 ККУ, з них 2 - за матеріалами звернень співробітників НАБУ до органів Національної поліції України», - зазначила речниця.
За її словами, ці кримінальні провадження було об'єднано, досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.
«Наразі інформація про подання інших заяв працівниками НАБУ щодо вказаних фактів не надходила», - додала Гайовська-Ковбасюк.
Як повідомлялося, директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що під час обшуків, які 21 липня проводила СБУ, троє його співробітників дістали тілесні ушкодження, але їм перешкоджали зняти побої.
Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що доручив відкрити кримінальне провадження щодо можливого побиття співробітниками СБУ працівника НАБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
ТОП-НОВИНИ
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Томаш Фіала став прямим власником Української правди
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Чеський міністр провів зустріч із власником УП Фіалою на тлі чуток про санкції
|Суд не відсторонив від посади голову Антимонопольного комітету
|В Болгарії проходять обшуки за запитом НАБУ у справі про корупційну купівлю зброї
|Українську турель «Буря» успішно інтегрували в естонський безпілотний комплекс THeMIS
|Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР
Бізнес
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів
|Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї
|Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5