Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

Офіс генерального прокурора зареєстрував 5 кримінальних проваджень щодо можливого застосування сили з боку співробітників Служби безпеки України до працівників Національного антикорупційного бюро під час обшуків 21 липня.

Про це Укрінформу повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

«Офісом генерального прокурора за фактом можливого застосування сили з боку співробітників СБУ до співробітників НАБУ під час проведення 21 липня 2025 року обшуків зареєстровано 5 кримінальних проваджень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 ККУ, з них 2 - за матеріалами звернень співробітників НАБУ до органів Національної поліції України», - зазначила речниця.

За її словами, ці кримінальні провадження було об'єднано, досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.

«Наразі інформація про подання інших заяв працівниками НАБУ щодо вказаних фактів не надходила», - додала Гайовська-Ковбасюк.

Як повідомлялося, директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що під час обшуків, які 21 липня проводила СБУ, троє його співробітників дістали тілесні ушкодження, але їм перешкоджали зняти побої.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що доручив відкрити кримінальне провадження щодо можливого побиття співробітниками СБУ працівника НАБУ.