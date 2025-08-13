Фінансові новини
Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
09:05 12.08.2025 |
Президент України Володимир Зеленський визнав імовірним, що Київ погодиться лишити під контролем москви ті території, які вона вже окупувала. Водночас передання додаткових територій Україна відхиляє.
Про це пише Telegraph у матеріалі з посиланням на європейських дипломатів і західних чиновників.
За їхніми словами, Зеленський визнав, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися контролем над уже окупованими територіями, у розмові з європейськими лідерами. Але пропозицію президента США Дональда Трампа, згідно з якою Україна має віддати території, які рф ще не окупувала, Київ мусить відхилити.
Telegraph відзначає, що в такий спосіб український президент пом'якшує свою позицію перед прийдешньою зустріччю Трампа і російського лідера володимира путіна на Алясці.
Тим часом європейські союзники України підтримали її позицію щодо будь-яких територіальних обмінів і намагаються переконати американського президента, що це «червона лінія».
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить другої спроби росії поділити територію України. Його слова пролунали на тлі публікацій Bloomberg та Wall Street Journal про те, що путін представив адміністрації Трампа план припинення вогню в обмін на територіальні поступки з боку Києва.
Після цього із заявою виступили лідери країн Європейського Союзу, які підтримали зусилля Трампа щодо завершення російсько-української війни, однак наголосили: шлях до миру в Україні не можна визначати без неї.
