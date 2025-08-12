Фінансові новини
Спочатку має бути припинення вогню, а потім пошук дипломатичного рішення, - Зеленський
23:54 11.08.2025 |
Спочатку має бути припинення вогню, а потім пошук дипломатичного рішення, яке дасть змогу закінчити війну Росії проти України чесним і тривалим миром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою і поінформував його про контакти з партнерами та наші дипломатичні зусилля.
Також президент подякував Литві та всім країнам Північної Європи й Балтії за вчорашню декларацію на підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, а також готовність докладати дипломатичних зусиль, надавати допомогу нашій країні та посилювати санкції проти Росії.
"У нас однакова позиція: спочатку має бути припинення вогню, а потім пошук дипломатичного рішення, яке дасть змогу закінчити війну чесним і тривалим миром. Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили", - зазначив Зеленський.
Також президенти обговорили ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ. Зеленський подякував за внесок Литви в постачання систем Patriot в Україну.
"Говорили також про ситуацію з переговорним процесом щодо вступу України у Євросоюз. Гітанас повністю поділяє нашу позицію: Україна та Молдова мають рухатися до членства в ЄС синхронно й одночасно. Дякую!", - додав глава держави.
