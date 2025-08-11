Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські військові отримали дрони Vector з акустичними датчиками для виявлення артилерії

14:34 11.08.2025 |

Політика

Українські військові отримали дрони Vector з акустичними датчиками для виявлення артилерії

 

Як передає Defense Express, Сили оборони України почали використовувати оновлену версію розвідувальних дронів Vector від німецької компанії Quantum Systems, оснащену акустичними детекторами артилерії та системами штучного інтелекту. Про це повідомив засновник компанії Флоріан Зайбель, оприлюднивши перше фото дрона з новим датчиком, розробленим дочірньою компанією Weles Acoustics.

Українські військові отримали дрони Vector з акустичними датчиками для виявлення артилерії

 

Розробка акустичного детектора була анонсована на початку 2025 року, тоді вона перебувала на стадії прототипу. Серійне виробництво запланували на літо, і тепер модернізовані дрони вже передані українським військовим.

За тактико-технічними характеристиками, новий датчик здатен виявляти напрямок артилерійських або мінометних пострілів на відстані до 15 км. Точність визначення становить 5 градусів на 5 км. Це дозволяє екіпажу оперативно локалізувати приблизне місце розташування ворожої артилерії, після чого її можна точно ідентифікувати за допомогою оптичних камер дрона.

Компанія Quantum Systems виробляє дрони Vector в Україні з квітня 2024 року. На початку цього року компанія повідомила, що подвоїть виробництво дронів в Україні.

Раніше повідомлялося, що українська компанія Besomar презентувала багаторазовий дрон-перехоплювач літакового типу, оснащений дробовиком із автоматизованою системою стрільби. Апарат здатен здійснювати два постріли, однак за потреби кількість пострілів можна збільшити до чотирьох.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес