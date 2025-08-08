Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За трьох фігурантів «справи нардепа Кузнєцова» внесли застави – ВАКС

09:56 08.08.2025 |

Політика

 

Троє фігурантів справи про присвоєння коштів на закупівлі БПЛА та засобів РЕБ були звільнені з-під варти під заставу, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

За словами співрозмовника агентства, на рахунок ВАКС надійшли 10 млн грн застави за колишнього голову Луганської обладміністрації, ексначальника Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая, і по 2 млн грн за директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову та командира однієї з військових частин Нацгвардії Василя Мишанського.

Окрім застави, на підозрюваних ухвалою суду були покладені зобов'язання прибувати за кожними викликом та вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не відлучатися за межі визначених населених пунктів без дозволу, утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з низкою осіб, не відвідувати деякі приміщення, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як повідомлялося, НАБУ і САП заявили, що викрили корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Йдеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-25 роках спрямовували на потреби Сил оборони.

4 серпня ВАКС взяв під варту власника підприємства з виробництва дронів "Акоптерс" Владислава Марченка із заставою у 15 млн грн, нардепа (фракція "Слуга народу") Олексія Кузнєцова із заставою у 15 млн грн, а також ексочільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая із заставою у 10 млн грн.

5 серпня ВАКС також відправив під варту директора підприємства - виробника БПЛА - директорку "Акоптерс" Євгенію Сидельникову та командира військової частини Національної гвардії України Василя Мишанського з можливістю застави 2 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

