Шольц: Армія України має лишатися великою і після війни

Майбутнє мирне рішення, яке покладе край війні Росії проти України, має ґрунтуватися на тому, що Україна повинна бути здатна захистити себе і мати сильну армію. Про це ввечері у неділю, 2 березня, після завершення спецсаміту з питань України в Лондоні заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Вона (армія України. - Ред.) також повинна залишатися великою і в мирний час - набагато більшою, ніж це може дозволити економічний потенціал України", - сказав Шольц, цитує dpa. Забезпечення функціонування такої великої української армії "протягом багатьох років і десятиліть", за його словами, є одним із завдань європейських партнерів України, а також для міжнародних і трансатлантичних партнерів.

Шольц також зазначив, що це вимагатиме зусиль, до яких багато хто ще не достатньо готовий. Адже, за словами німецького канцлера, навіть після закінчення війни фінансування безпеки України буде викликом для бюджету Євросоюзу та для бюджетів багатьох країн-членів блоку та партнерів в Європі і у світі.

Шольц: Вимога РФ про "демілітаризацію" України неприйнятна

Таким чином Шольц відкинув вимогу "демілітаризації" України, яку постійно ставить Росія як одну з умов для завершення війни. Така вимога, за словами Шольца, "не може бути прийнята". Україна повинна бути "настільки сильною, щоб на неї більше не напали", вважає він.

У той же час, на думку німецького канцлера, європейські країни також повинні посилити свою власну безпеку. Він зазначив, що спеціальний саміт ЄС, який відбудеться 6 березня у Брюсселі, буде "дуже конкретно" присвячений тому, яким чином країни ЄС можуть "витрачати більше на свою оборону, щоб ми мали кращу співпрацю в Європі, щоб ми могли зробити свій власний внесок у власну безпеку ще краще, ніж це було в останні десятиліття".

Канцлер ФРН: Ми повинні підтримувати Україну

Шольц також закликав до подальшого розвитку і розширення співпраці в рамках НАТО, зокрема й у співпраці між трансатлантичними партнерами у підтримці України. За словами Шольца, учасники спецсаміту в Лондоні 2 березня дали чіткі запевнення, що вони прагнуть підтримувати Україну. "Це країна, яка зазнала нападу, жертва російської агресії, - сказав він. - Це правда, яка залишається абсолютно зрозумілою для всіх". За словами Шольца, "ми повинні підтримувати Україну фінансово і військовими засобами".

Шольц також висловив думку, згідно з якою "відправною точкою" для можливих переговорів про припинення війни могло би стати "припинення бомбардування". Але у таких переговорах, однак, завжди має діяти принцип: "Жодних рішень через голову України", підкреслив канцлер. Україна повинна "мати можливість вести переговори про власне майбутнє, а не дозволяти іншим вести переговори за неї і замість неї", вважає Шольц.

Саміт у Лондоні

У неділю у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів, присвячений війні Росії проти України та пошуку миру. На цей саміт британський прем'єр Кір Стармер запросив понад десяток глав держав і урядів країн Європи. Перед самітом Стармер оголосив, що Великобританія і Франція працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій у війні, розв'язаній Росією, який згодом буде представлено США.