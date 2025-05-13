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АНАЛІТИКА

Північна Македонія долучилась до ініціативи зі створення «трибуналу для Путіна»

 

Північна Македонія приєдналася до ініціативи зі створення спеціального трибуналу з переслідування за злочин агресії проти України, який буде втілений під егідою Ради Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Балканський оглядач".

Глава МЗС Північної Македонії Тімчо Муцунський підкреслив, що країна є частиною ініціативи зі створення спецтрибуналу, оскільки виступає за повагу до міжнародного публічного та гуманітарного права.

"Ми робимо це у повній комунікації та координації з усіма нашими стратегічними партнерами у сфері зовнішньої політики", - наголосив він.

Муцунський зазначив, що Північна Македонія принципово підтримує усі ініціативи, спрямовані на утвердження міжнародного публічного права.

"Політика іноді може бути сильнішою за закон, але це не означає, що ми як держава не повинні послідовно стояти за принципами, які ми відстоюємо", - сказав македонський міністр.

Нагадаємо, 9 травня міністри закордонних справ держав Європи у спільній заяві привітали завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України в рамках Ради Європи.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив упевненість, що у новоствореному трибуналі мають бути засуджені найвищі керівники РФ. При цьому підсудними в межах трибуналу буде не лише російське керівництво.
 

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