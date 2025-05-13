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АНАЛІТИКА

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі «Веймар+»

 

Росія має погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною, заявили учасники зустрічі у форматі "Веймар+" на рівні міністрів закордонних справ у Лондоні.

"Учасники зустрічі у Лондоні у форматі "Веймар+" на рівні міністрів закордонних справ разом підкреслили, що Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною, щоб прокласти шлях до переговорів про тривалий мир", - йдеться у дописі Дипломатичної служби Європейського союзу у соцмережі Х у понеділок.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас, виступаючи перед журналістами перед зустріччю, сказала, щоб досягти припинення вогню, "ми повинні чинити більше тиску (на Володимира Путіна - ІФ-У) з нашого боку. Ми працюємо над 17 -м пакетом санкцій, який має бути прийнятий наступного тижня на Раді у закордонних справах. Але також я дуже вітаю пакет санкцій сенатора Ліндсі Грема в США. Я думаю, що коли ми робимо це разом, то наші спільні зусилля змусять Росію брати участь у переговорах".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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