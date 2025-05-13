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АНАЛІТИКА

Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

 

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Європейська асоціація аерокосмічної, безпекової й оборонної промисловості у Брюсселі підписали Меморандум про порозуміння щодо співробітництва в галузі оборонної промисловості.

Про це повідомила Асоціація європейської оборонної промисловості (ASD), передає Укрінформ.

«Сьогодні в межах Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна в Брюсселі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та генеральний секретар Європейської асоціації аерокосмічної, безпекової й оборонної промисловості Ян Пі підписали Меморандум про порозуміння щодо співробітництва в оборонній промисловості. Метою меморандуму є просування спільних інтересів промисловості України та членів ASD», - йдеться в пресрелізі.

Зокрема, Мінстатегпром і ASD погодилися посилити співробітництво й партнерство між українськими оборонними компаніями та членами ASD, сприяти залученню українських компаній у промислові консорціуми за відповідними програмами ЄС, такими як Європейський фонд оборони (EDF) та Horizon Europe.

Одним з перших результатів домовленості стало започаткування онлайн-платформи для бізнес-спілкування (ASD Connect), яке дозволить українським та європейським компаніям тісніше контактувати.

Меморандум про порозуміння укладений терміном на три роки з можливістю продовження.

«Ми бачимо великий інтерес з боку європейських компаній та асоціацій до української оборонної промисловості, і цей інтерес є взаємним. Ми маємо на меті розвивати партнерство на користь обом сторонам. Адже ми можемо посилити наших партнерів з огляду на наш досвід, навички та здатність швидко адаптуватися до потреб фронту, застосовувати інновації із блискавичною швидкістю», - зазначив Сметанін.

Він висловив вдячність ASD за активну підтримку української оборонної промисловості і за організацію Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС.

ASD об'єднує понад 4000 європейських оборонних компаній, на які припадає до 98 відсотків оборонного виробництва у Європі.
 

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