Військова служба правопорядку: За останні 72 години близько 3 тис. військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ, стали до лав

За останні 72 години 3 тис. військовослужбовців, які були в самовільному залишенні частини (СЗЧ), добровільно повернулися до лав, за останній місяць повернулися до лав ЗСУ із СЗЧ 6 тис. військовослужбовців, повідомили у Військовій службі правопорядку (ВСП).

"За останній місяць до лав ЗСУ повернулося 6 тис. військовослужбовців... за 72 години (після набуття чинності законом - ІФ-У) близько 3 тис. стали до лав", - сказав заступник начальника Головного управління ВСП ЗСУ Олександр Гринчук на брифінгу в Києві у вівторок.

Відповідаючи на запитання про те, яка точна кількість військовослужбовців перебуває зараз у статусі СЗЧ, Гринчук зазначив: "Ця цифра, як і чисельність наших Збройних сил, є чутливою".

За його словами, цю інформацію часто подають у спотвореному вигляді, й вона працює на ворога.

"Служба правопорядку обліковує випадки СЗЧ.... Військовий може повернутися (протягом трьох діб у частину - ІФ-У), коли він уже облікований", - додав він.

Гринчук зазначив, що великий відсоток військовослужбовців самостійно повертається на військову службу: "Від загальної кількості випадків їх приблизно 40-60%".

Також, як пояснив він, мають місце випадки непорозуміння й неправильної кваліфікації командиром дій військового. "Непокора, невиконання наказу - і відправляють їх у СЗЧ".

Раніше видання Financial Times повідомило, що кількість кримінальних проваджень, які українські правоохоронці відкрили за фактами СЗЧ і дезертирства у 2024 році, становить 60 тис. Водночас видання зазначає, що кількість дезертирів за десять місяців 2024 року удвічі більша, ніж у 2022 і 2023 роках. Також Financial Times уточнює, що щомісяця близько десятка українських військовослужбовців, які проходили навчання і тренування в Польщі, залишалися за кордоном.

У Міністерстві оборони Польщі пізніше підтвердили, що факти дезертирства українських військових мають місце, але їхня кількість незначна.

Агентство "Інтерфакс-Україна" має оновлені дані щодо кількості відкритих в Україні кримінальних проваджень щодо СЗЧ і дезертирства. Станом на грудень 2024 року ця цифра становить близько 100 тис. Водночас вона не є релевантною, оскільки йдеться про всі облікові дані правоохоронних органів. Ця статистика також включає значну кількість тих військовослужбовців, які наполягали на переведенні до інших частин. Оскільки у 2023 році такі переведення було "заморожено", говорити про реальну кількість тих, хто самовільно залишив частину або дезертирував, а хто перейшов на службу до інших частин, не є можливим.

Джерело агентства в Генштабі не називало загальної кількості фактів СЗЧ, зазначаючи, що цю цифру не розголошують з огляду на чутливість для безпеки держави, але зазначало, що вона менша, ніж називають у ЗМІ. Також джерело уточнило, що за останній місяць на службу повернулося понад 6 тис. військових, які самовільно залишили частини.

У травні 2024 року директор ДБР Олексій Сухачов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявляв, що відомство спільно з Генштабом ЗСУ, Військовою службою правопорядку, СБУ і Нацполіцією сприяє поверненню бійців на позиції, а не покращує статистику кримінальних справ.

Ухвалений Верховною Радою в листопаді 2024 року й підписаний президентом закон дає змогу військовослужбовцям, які вдалися до СЗЧ уперше, повернутися до частин до 1 січня 2025 року з поновленням контракту й всіма відповідними виплатами, тоді як кримінальне провадження щодо них буде закрито.

Згідно зі статистикою кримінальних правопорушень, у 2022 році загалом було обліковано понад 6 тис. фактів СЗЧ і понад 3 тис. фактів дезертирства, у 2023 році - понад 16 тис. і 7 тис. відповідно. Станом на жовтень 2024 року - понад 40 тис. і понад 19 тис. відповідно.

За статистичними даними Державної судової адміністрації, 2023 року за СЗЧ було засуджено 1,5 тис. українських військовослужбовців. Загалом за минулий рік суди ухвалили вироки щодо 2,5 тис. військових, які вчинили різні види військових злочинів, включно із СЗЧ і дезертирством, тоді як у 2022 році ця цифра становила 1,5 тис.