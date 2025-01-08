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АНАЛІТИКА

До Конгресу США внесли проект резолюції щодо визнання геноцидом дій Росії проти України

 

До нижньої палати Конгресу США 119-го скликання внесли перший законопроєкт щодо України. Він закликає визнати дії Кремля у війні проти нашої держави геноцидом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"У перший тиждень своєї роботи Конгрес приділив важливу увагу тому, що Росія щодня чинить злочини у війні проти України. До Палати представників Конгресу США повторно внесений проєкт резолюції, яка закликає визнати дії РФ проти України геноцидом",- написала Маркарова.

За її словами, це стало результатом взаємодії посольства України в Вашингтоні з двопартійною групою законодавців у Палаті представників.

Зокрема, у преамбулі документа вказано, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, у тому числі напади на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців включно з дітьми до Росії та окупованих територій відповідає критеріям, викладеним у статті II Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Проект резолюції засуджує геноцид українського народу з боку РФ і закликає США разом із НАТО та ЄС підтримати Україну для запобігання подальшим злочинам. Документ також підтримує трибунали та розслідування для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та агресію.

Раніше ми писали про те, що Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо українських військовополонених. ПАРЄ працюватиме над їх поверненням.

А у червні Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, в якій визнала дії РФ геноцидом українського народу. У документі також вказується необхідність деколонізації країни-агресора.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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