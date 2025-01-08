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АНАЛІТИКА

Зеленський закликав президента Швейцарії долучитися до української гумдопомоги для Сирії

 

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з новою президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер обговорив низку тем. Під час бесіди він, зокрема, запропонував долучитися до української програми щодо продовольчої допомоги для Сирії.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Йдеться про нову ініціативу України під назвою Food from Ukraine "для підтримки сирійського народу та недопущення продовольчої кризи в Сирії", пояснили в Офісі президента.

"Це програма, у межах якої наша держава постачатиме Сирії аграрну продукцію", - розповіли у Зеленського.

Зазначається, що перші 500 тонн українського пшеничного борошна вже вирушили до Сирії.

"Україна закликає партнерів долучитися до цієї ініціативи й допомогти відновити стабільність у Сирії, що водночас є спільним внеском у захист життя в усьому світі", - передали в ОП.

Які ще теми обговорив Зеленський із швейцарською колегою

Зеленський в ході телефонної розмови 7 січня привітав Карін Келлер-Зуттер зі вступом на посаду президентки Швейцарії.

В ОП розповіли, що він також висловив вдячність швейцарській стороні за надану політичну та гуманітарну підтримку для України, зокрема "за успішну організацію першого Саміту миру та участь у тематичних конференціях за його підсумками, а також за готовність працювати разом заради пошуку шляхів до справедливого та стійкого миру для України та всієї Європи".

Також Зеленський відзначив щорічні внески Швейцарії в гуманітарну програму Grain from Ukraine.

Крім того, додали в ОП, глави обох держав домовилися "продовжити діалог під час особистої зустрічі, яка запланована на найближчий час".

Українська продовольча допомога для Сирії

Нагадаємо, в середині грудня 2024 року президент Зеленський заявив, що Україна погодила роботу щодо допомоги Сирії після краху в цій країні режиму Башара аль-Асада в результаті вдалого наступу повстанських сил. Перш за Київ організує гуманітарну та безпекову роботу.

23 грудня Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача обговорив питання співпраці України та Сирії.

Також повідомлялося, що раніше речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що Україна встановила контакт із новою владою Сирії і готова відновити дипломатичні відносини.

Наприкінці грудня стало відомо, що голова МЗС Андрій Сибіга прибув у Дамаск, де провів переговори з керівництвом сирійської адміністрації, лідером країни Ахмадом аш-Шараа й не тільки.

На початку січня Зеленський заявив, що Україна допоможе стабілізації ситуації в Сирії після падіння режиму Асада. Він розповів, що українське зерно будуть постачати громадянам Сирії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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