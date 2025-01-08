Фінансові новини
- |
- 08.01.25
- |
- 17:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Зеленський закликав президента Швейцарії долучитися до української гумдопомоги для Сирії
09:10 08.01.2025 |
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з новою президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер обговорив низку тем. Під час бесіди він, зокрема, запропонував долучитися до української програми щодо продовольчої допомоги для Сирії.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.
Йдеться про нову ініціативу України під назвою Food from Ukraine "для підтримки сирійського народу та недопущення продовольчої кризи в Сирії", пояснили в Офісі президента.
"Це програма, у межах якої наша держава постачатиме Сирії аграрну продукцію", - розповіли у Зеленського.
Зазначається, що перші 500 тонн українського пшеничного борошна вже вирушили до Сирії.
"Україна закликає партнерів долучитися до цієї ініціативи й допомогти відновити стабільність у Сирії, що водночас є спільним внеском у захист життя в усьому світі", - передали в ОП.
Які ще теми обговорив Зеленський із швейцарською колегою
Зеленський в ході телефонної розмови 7 січня привітав Карін Келлер-Зуттер зі вступом на посаду президентки Швейцарії.
В ОП розповіли, що він також висловив вдячність швейцарській стороні за надану політичну та гуманітарну підтримку для України, зокрема "за успішну організацію першого Саміту миру та участь у тематичних конференціях за його підсумками, а також за готовність працювати разом заради пошуку шляхів до справедливого та стійкого миру для України та всієї Європи".
Також Зеленський відзначив щорічні внески Швейцарії в гуманітарну програму Grain from Ukraine.
Крім того, додали в ОП, глави обох держав домовилися "продовжити діалог під час особистої зустрічі, яка запланована на найближчий час".
Українська продовольча допомога для Сирії
Нагадаємо, в середині грудня 2024 року президент Зеленський заявив, що Україна погодила роботу щодо допомоги Сирії після краху в цій країні режиму Башара аль-Асада в результаті вдалого наступу повстанських сил. Перш за Київ організує гуманітарну та безпекову роботу.
23 грудня Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача обговорив питання співпраці України та Сирії.
Також повідомлялося, що раніше речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що Україна встановила контакт із новою владою Сирії і готова відновити дипломатичні відносини.
Наприкінці грудня стало відомо, що голова МЗС Андрій Сибіга прибув у Дамаск, де провів переговори з керівництвом сирійської адміністрації, лідером країни Ахмадом аш-Шараа й не тільки.
На початку січня Зеленський заявив, що Україна допоможе стабілізації ситуації в Сирії після падіння режиму Асада. Він розповів, що українське зерно будуть постачати громадянам Сирії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
|Трамп каже, що «може зрозуміти почуття» Росії через прагнення України до НАТО
|Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав закон про формування переліку терористичних організацій
|Заступник міністра оборони України обговорив із делегацією Ради нацбезпеки США в Києві пріоритетні цілі на 2025 р.
|У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російської нафти
|Норвегія збільшить фінансування програм розмінування в Україні
|В МОУ розповіли про голосування на виборах до антикорупційної ради попри DDoS-атаку
|Чи справді Трамп сказав про перемир'я за шість місяців
|Зеленський закликав президента Швейцарії долучитися до української гумдопомоги для Сирії
Бізнес
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96
|AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range
|AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache
|Велика Британія обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі
|Intel представила процесори Core Ultra 200HX для ігрових ноутбуків наступного покоління на CES 2025
|Intel каже, що не закриватиме бізнес з виробництва відеокарт