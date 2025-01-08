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У Байдена готують останній пакет допомоги Україні - AP
23:55 07.01.2025 |
Адміністрація нинішнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена має намір оголосити виділення останнього за її каденції масивного пакета допомоги Україні. Про це повідомила в вівторок, 7 січня, інформагенція AP з посиланням на заяви двох неназваних посадовців у Пентагоні. За їхніми даними, виділення пакета допомоги має відбутися в межах візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Німеччини 9 січня, де він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомого як засідання в форматі "Рамштайн".
Хоч джерела журналістів не назвали точної суми в доларах, якою обчислюватиметься цей пакет оборонної допомоги, але визнали, що його обсяг, як очікується, буде "значним". Утім, він не міститиме всіх 4 мільярди доларів, що залишилися в рамках затвердженого Конгресом США фінансування для України. Тож, імовірно, залишиться "більше кількох мільярдів доларів", які нова команда Трампа в оборонному й силовому блоці зможе надати Україні, якщо вона вирішить це зробити, заявили обидва чиновники журналістам, які подорожуватимуть разом з Остіном.
Пакет допомоги мають оголосити у день засідання "Рамштайну"
Нинішня участь Остіна в засіданні на авіабазі "Рамштайн" стане його останньою в цьому форматі, нагадує AP. За словами одного з представників оборонного відомства, про нову допомогу буде оголошено саме цього дня - в четвер, 9 січня. Пакет буде сформовано з наявних запасів Пентагону з метою доставити більшість обіцяної Києву зброї до інавгурації Дональда Трампа.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 року загальний обсяг військової допомоги США Україні становить 66 мільярдів доларів.
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