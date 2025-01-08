Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Байдена готують останній пакет допомоги Україні - AP

У Байдена готують останній пакет допомоги Україні - AP

 

Адміністрація нинішнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена має намір оголосити виділення останнього за її каденції масивного пакета допомоги Україні. Про це повідомила в вівторок, 7 січня, інформагенція AP з посиланням на заяви двох неназваних посадовців у Пентагоні. За їхніми даними, виділення пакета допомоги має відбутися в межах візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Німеччини 9 січня, де він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомого як засідання в форматі "Рамштайн".

Хоч джерела журналістів не назвали точної суми в доларах, якою обчислюватиметься цей пакет оборонної допомоги, але визнали, що його обсяг, як очікується, буде "значним". Утім, він не міститиме всіх 4 мільярди доларів, що залишилися в рамках затвердженого Конгресом США фінансування для України. Тож, імовірно, залишиться "більше кількох мільярдів доларів", які нова команда Трампа в оборонному й силовому блоці зможе надати Україні, якщо вона вирішить це зробити, заявили обидва чиновники журналістам, які подорожуватимуть разом з Остіном.

Пакет допомоги мають оголосити у день засідання "Рамштайну"

Нинішня участь Остіна в засіданні на авіабазі "Рамштайн" стане його останньою в цьому форматі, нагадує AP. За словами одного з представників оборонного відомства, про нову допомогу буде оголошено саме цього дня - в четвер, 9 січня. Пакет буде сформовано з наявних запасів Пентагону з метою доставити більшість обіцяної Києву зброї до інавгурації Дональда Трампа.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 року загальний обсяг військової допомоги США Україні становить 66 мільярдів доларів.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2297
  0,0338
 0,08
EUR
 1
 43,8767
  0,0324
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0060  0,12 0,28 42,7316  0,09 0,20
EUR 43,7080  0,34 0,80 44,5168  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,00 0,00 42,2700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес