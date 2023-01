Благодійний фонд «Реконструкції та розвитку України» планує поставити повноцінні мобільні шпиталі

Поставити спільно з партнерами до країни 52 повноцінні мобільні шпиталі, оснащені для проведення операцій та лабораторної діагностики безпосередньо поблизу активних бойових дій, планує Благодійний фонд "Реконструкції та розвитку України".

Як повідомив під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок президент фонду Артем Гончаренко, перший шпиталь уже відданий Міністерству оборони і надає медичну допомогу військовим та цивільному населенню в районі активних бойових дій.

"Перший шпиталь допомагає там, де ведуться активні бойові дії та можливі великі втрати. Він поки що один на всю лінію фронту і вже рятує життя. Саме 52 шпиталі допоможуть забезпечити швидку допомогу на всій лінії фронту в тих місцях, де необхідне швидке надання допомоги", - сказав він.

Гончаренко уточнив, що кількість шпиталів була визначена після консультацій із військовими експертами, зокрема з експертами НАТО. При цьому шпиталі можуть мати різну специфікацію.

"Ціна, за якою такий шпиталь пропонують на ринку, - це $360 тис., але ми в переговорах із виробниками дійшли вартості EUR232 тис. + додаткові транспортні витрати", - уточнив Гончаренко.

При цьому він додав, що наразі внесено аванс $40 тис. - "під моє особисте чесне слово", і шпиталь був завезений в Україну, але збір коштів триває. Наразі потік пацієнтів, яких він обслуговує, становить 100-150 осіб на день - і військових, і цивільних, які перебувають в сірих зонах і місцях деокупації. Медичну допомогу у шпиталі надають військові медики, до яких уже приєдналися і цивільні.

"Шпиталь може працювати у 300 км прикордонній зоні, куди долітають ракети агресора. Це повноцінна лікарня на колесах", - сказав Гончаренко.

Він зазначив, що шпиталь може розгорнутися та розпочати роботу протягом 15 хвилин, повністю автономний, оснащений генератором та має можливість приєднання зовнішнього живлення. Наразі фонд вивчає можливості зібрання шпиталів в Україні.

Другий шпиталь, за словами голови благодійної організації, фонд планує передати для клініко-медичного центру західного регіону - це так званий львівський госпіталь.

"У нас підписано з ними меморандум. Ми планували передати їм перший шпиталь, але нас попросили передати його для ведення спеціальних операцій, тому перший шпиталь працює там, де ведуться активні бойові дії", - уточнив Гончаренко.

За словами військовослужбовця ЗСУ Даниїла Гончаренка, який має три поранення, у зв'язку зі зміною оперативної ситуації на фронті потреба у мобільних шпиталях, здатних надати повноцінну медичну допомогу безпосередньо на лінії фронту, значно зросла.

Водночас ще один учасник пресконференції - юрист та військовослужбовець Сергій Пєтков відзначив їх значущість не лише під час активних бойових дій - після перемоги вони можуть продовжувати працювати під час ліквідації наслідків техногенних катастроф, аварій і терактів.

"Якби такий мобільний шпиталь був у Дніпрі 14 січня, то можна було б врятувати більше людей перед їх відправленням до лікарень, надавши їм своєчасну допомогу на місці", - наголосив він.

Про співпрацю із підприємцями розповіла представниця БФ "Реконструкції та розвитку у Дніпрі" Олена Крекніна.

"Напрямок збору коштів на мобільні шпиталі для нас є найважливішим. Ми залучаємо до нього бізнес-спільноту, зокрема "віконний" бізнес у Дніпрі й такі підприємства як "АXOR", яке вже долучилося. Закликаю всіх представників бізнесу приєднатися до рятуванню життів, тих хто наближає нашу перемогу", - розповіла вона.

Відповідно до озвученої під час пресконференції інформації, партнерами проєкту мобільних шпиталів є PR-агентство Be my media, Клуб експертів, Асоціація науки та освіти України, Національна гвардія України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, ГО "Культура та спадщина України", International Technology Transfer Association (ITTA), Національний університет будівництва і архітектури - КНУБА, ФСТ "Динамо" України, ліцензована онлайн-школа Focus, PATprofi - IT, "Донбасенерго", Amor Ukraine Health Organization, ГО "Українська діабетична федерація".

Як повідомлялося, БФ "Реконструкції та розвитку України" передав ГУР МО перший мобільний шпиталь. Вартість мобільного шпиталю з обладнанням та доставкою становить близько EUR240 тис.

Зокрема, у приймальному відділенні мобільної клініки розташована гідравлічна оглядова кушетка, оглядові акумуляторні лампи, офтальмоскоп, інструментальний стіл.

Лабораторія мобільного шпиталю оснащена автоклавом, центрифугами для біоматеріалу, глюкометром, гематологічним аналізатором, мікроскопом. У рентгенкабінеті мобільної клініки встановлено рентгенівський стіл, рентгенівський апарат та ультразвуковий апарат.

Операційна шпиталю оснащена дефібрилятором, портативними інфузійними насосами, ларингоскопом, операційним столом, аспіраційним насосом та анестезіологічним апаратом.

Крім того, мобільний шпиталь оснащений усім необхідним для комфортної роботи медичного персоналу, зокрема в ньому обладнано туалет і душ.