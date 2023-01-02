Axios: Нетаньягу попросив Зеленського про підтримку в ООН, а той у відповідь - ППО

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наступного дня після вступу на посаду просив Київ проголосувати в ООН проти резолюції щодо палестинських територій. Про це повідомило американське видання Axios з посиланням на власні джерела серед українських та ізраїльських чиновників.

У публікації йдеться, що у відповідь Володимир Зеленський запитав Нетаньягу, чи готовий Ізраїль надати Україні засоби ППО для захисту країни від російських балістичних ракет та безпілотників.

Нетаньягу, який склав присягу прем'єр-міністра у четвер, подзвонив Зеленському в рамках серії телефонних розмов з лідерами окремих країн, які раніше голосували за резолюцію. Ізраїль хотів, щоб вони змінили свою позицію та виступили проти резолюції або принаймні утрималися, сказав Axios високопоставлений ізраїльський чиновник.

Як стверджує Axios, Нетаньягу не дав прямої відповіді на питання Зеленського про ППО, заявивши про готовність обговорити це питання докладніше у майбутньому.

Джерела американського видання в Києві кажуть, що Зеленський не був задоволений відповіддю ізраїльського прем'єра і відмовився проголосувати проти резолюції щодо палестинських територій.

Натомість він дав вказівку українським дипломатам не бути присутнім на голосуванні у Генеральній Асамблеї ООН.

"Два лідери не були задоволені і не отримали того, що хотіли. Зеленський вирішив, що ми не будемо присутніми на голосуванні, щоб дати шанс відносинам з Нетаньягу", - цитує Axios неназваного українського чиновника.

Своєю чергою, високопоставлений ізраїльський чиновник сказав, що, попри те, що Україна не голосувала за резолюцію, Ізраїль був розчарований тим, що замість того, щоб утриматися, Київ вирішив не брати участь у голосуванні.

"Прем'єр-міністр Нетаньяху спілкувався з президентом Зеленським, і Україна, яка раніше голосувала за антиізраїльську резолюцію, цього разу не була присутня на голосуванні. Крім цього, ми не будемо коментувати дипломатичні розмови", - сказали тим часом Axios в офісі Нетаньягу.

Володимир Зеленський прокоментував розмову з ізраїльським лідером у твіттері, але не згадав ані про резолюцію ООН, ані про ППО.

"Особисто привітав Нетаньягу зі вступом на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю. Обговорили двосторонню співпрацю між нашими державами, зокрема у безпековій сфері, та взаємодію на міжнародних майданчиках. Торкнулися теми реалізації української формули миру", - написав він.

Про що йдеться у резолюції

У п'ятницю Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, проти якої виступав Нетаньягу, - її підтримали 87 країн, 24 проголосували проти, а 53 утрималися.

Згідно з резолюцією, Міжнародний суд підготує консультативний висновок щодо ізраїльської окупації Західного берега - це процес, який може тривати від одного до двох років.

Висновок має стосуватися правових наслідків ізраїльської "окупації, поселень та анексії... включно із заходами, спрямованими на зміну демографічного складу, характеру та статусу Священного міста Єрусалиму", йдеться в резолюції.

Висновок також має стосуватися питання про те, "як політика та практика Ізраїлю впливає на правовий статус окупації та які правові наслідки цього статусу виникають для всіх держав та ООН".

Україна проігнорувала прохання Ізраїлю проголосувати проти резолюції під час голосування в комітеті ООН кілька тижнів тому через відмову Ізраїлю надати військову допомогу Україні, заявили українські чиновники.

Представники МЗС Ізраїлю тоді були розлючені та викликали українського посла на жорстку розмову.

Україна протягом тривалого часу просить Ізраїль надати їй систему ППО "Залізний купол" та інші ракети, проте ізраїльська влада стримано реагує на ці прохання Києва.

Як вважають експерти, це пояснюється небажанням псувати відносини з Росією, яка серед іншого здатна вплинути на ситуацію в Сирії.