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Ніде у світі суддів КС не обирають іноземні організації, - «Слуга народу» Маслов
11:56 29.12.2022 |
Міжнародні організації не повинні мати вирішального голосу при виборі суддів до Конституційного суду України.
Про це заявив голова комітету з правової політики Верховної Ради Денис Маслов в інтерв'ю РБК-Україна.
Раніше Верховна Рада у другому читанні ухвалила Закон про відбір суддів у КСУ. При цьому у своєму рішенні депутати керувалися, зокрема, рекомендаціями Венеціанської комісії.
Однак через кілька днів після підписання Закону про відбір суддів Венеціанська комісія опублікувала більш жорсткі рекомендації, зокрема, про сьомого незалежного члена Дорадчої групи експертів.
На думку Маслова, у сьомому незалежному члені ДГЕ немає потреби. У Законі передбачили варіант, у якому кандидат набирає три голоси із шести - у такому разі він не проходить далі.
"Кандидат, який одержав 3 і менше голоси, припиняє участь у відборі і не може бути призначений. Це означає, що міжнародники трьома своїми голосами можуть заблокувати будь-якого кандидата, який, на їхню думку, недоброчесний", - заявив Маслов.
При цьому у світі, за словами депутата, немає практики відбору суддів до Конституційного суду представниками іноземних організацій.
"Я не знаю жодного прикладу в ЄС, відверто навіть у світі, де суддів Конституційного Суду - єдиного органу конституційної юрисдикції обирали б представники іноземних організацій, або представники, призначені не національним елементом", - зазначив депутат.
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"Проєкт змін до закону, із врахуванням позиції експертів Венеціанської комісії, "ЄС" з внесла на реєстрацію до Верховної Ради. Текст відкритий до підписання всім відповідальним депутатам ВР", - ідеться у повідомленні "Євросолідарності".
За його словами, подібне суперечить суверенітету держави, тому необхідно вести діалог із Євросоюзом щодо цих рекомендацій та переконувати його в тому, що сьомий член у ДГЕ не потрібен.
"Мені здається, що підхід, коли нам просто виставляють вимоги, а ми просто беремо і без жодного дискурсу виконуємо, дещо нелогічний. Ми маємо свою суб'єктність, у нас має бути повага до себе як до країни. А на сьогоднішній день закон підписаний, ми маємо його виконувати", - додав Маслов.
Нагадаємо, після відставки трьох суддів КСУ, у "Великої сімці" наголосили на важливості того, щоб при відборі нових суддів, вирішальний голос був у незалежних експертів.
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