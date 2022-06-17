Финансовые новости
- |
- 17.06.22
- |
- 09:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС - источник
08:23 17.06.2022 |
Европейская комиссия будет рекомендовать Европейскому совету предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС с дальнейшим выполнением «домашней работы».
Об этом агентству «Интерфакс-Украина» в четверг в Брюсселе сообщил источник, близкий к переговорному процессу и ознакомленный с проектом документа». «Рекомендовать предоставить Украине статус кандидата при понимании, что будут сделаны последующие шаги (grant candidate status under the understanding that follows steps are taking)», - процитировал проект документа собеседник агентства.
Далее, по его словам, идет список «домашней работы», которую должна будет выполнить Украина прежде чем начнутся официальные переговоры. Среди них - обеспечение верховенства права, борьба с коррупцией, олигархами, отмыванием денег. По словам источника, данная работа должна быть проделана Украиной в любом случае, так как для полноправного членства в ЕС она должна соответствовать критериям ст.49 Договора. «Такая формулировка позволит «взять на борт» страны, которые еще колеблются», - пояснил позицию Еврокомиссии источник. Кроме того, он также считает, что Киеву понадобиться значительное время, чтобы соответствовать необходимым критериям.
В отношении Молдовы, то список «домашней работы» еще больший, чем для Украины. В отношении Грузии в ЕК рекомендует предоставить статус кандидата только после выполнения «домашней работы».
Эти рекомендации еще должны быть утверждены лидерами ЕС на саммите, который пройдет 23-24 июня в Брюсселе.
Официальное оглашение выводов запланировано на нынешнюю пятницу, 17 июня.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Германия, Франция, Италия и Румыния поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
|Арахамия считает слабой позицию украинской стороны на переговорах с РФ
|США заявили, что дают Украине оружия еще на миллиард долларов. Что получит Киев
|Порошенко о Минских договоренностях: мы получили восемь лет, чтобы создать ВСУ и восстановить экономику
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Немецкие политики прокомментировали визит канцлера ФРГ Шольца в Киев
|Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС - источник
|Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия
|Германия, Франция, Италия и Румыния поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
|Арахамия считает слабой позицию украинской стороны на переговорах с РФ
|Канада передаст Украине заменяемые стволы для гаубиц M777
Это интересно
|Toyota полностью раскрыла прототип электрического «Крузака» - внедорожника Compact Cruiser EV
|Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
|Программист Google настаивает, что чат-бот с искусственным интеллектом - разумное существо
|«Реактор на колёсах» для армии США будет создан компанией BWXT
|«Китайский Google» представил «робомобиль» с искусственным интеллектом
|Норвежцы запустили первую в мире газовую турбину на чистом водороде — она абсолютно не производит выбросов
|После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в «облако»