Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС - источник

Европейская комиссия будет рекомендовать Европейскому совету предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС с дальнейшим выполнением «домашней работы».

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» в четверг в Брюсселе сообщил источник, близкий к переговорному процессу и ознакомленный с проектом документа». «Рекомендовать предоставить Украине статус кандидата при понимании, что будут сделаны последующие шаги (grant candidate status under the understanding that follows steps are taking)», - процитировал проект документа собеседник агентства.

Далее, по его словам, идет список «домашней работы», которую должна будет выполнить Украина прежде чем начнутся официальные переговоры. Среди них - обеспечение верховенства права, борьба с коррупцией, олигархами, отмыванием денег. По словам источника, данная работа должна быть проделана Украиной в любом случае, так как для полноправного членства в ЕС она должна соответствовать критериям ст.49 Договора. «Такая формулировка позволит «взять на борт» страны, которые еще колеблются», - пояснил позицию Еврокомиссии источник. Кроме того, он также считает, что Киеву понадобиться значительное время, чтобы соответствовать необходимым критериям.

В отношении Молдовы, то список «домашней работы» еще больший, чем для Украины. В отношении Грузии в ЕК рекомендует предоставить статус кандидата только после выполнения «домашней работы».

Эти рекомендации еще должны быть утверждены лидерами ЕС на саммите, который пройдет 23-24 июня в Брюсселе.

Официальное оглашение выводов запланировано на нынешнюю пятницу, 17 июня.