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АНАЛІТИКА

Прем'єр Румунії про збиття «Шахедів»: Потрібно відкривати вогонь по Україні, це не дозволено

 

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи падіння уламків російських безпілотників на румунську територію, пояснив, що його країна не має можливості збивати ці дрони над Україною.

Про це він сказав у п'ятницю, 26 липня, під час візиту до повіту Бузеу на південному сході Румунії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Румунського прем'єра попросили прокоментувати ситуацію з російськими безпілотниками, фрагменти яких знаходили на території Румунії останніми ночами.

"Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено, я не чув про жодне рішення з цього питання", - пояснив він.

Чолаку сказав, що, за даними повітряної розвідки, російські дрони біля кордону з Румунією в районі Дунаю зазвичай збиває українська сторона.

"Досі для румунів немає жодної небезпеки у цьому районі", - впевнений голова румунського уряду, додавши, що після попередніх інцидентів були вжиті заходи безпеки та посилене патрулювання повітряного простору.

Раніше Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів".

У румунському Міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.
Ключові теги: Румунія
 

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