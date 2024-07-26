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Японія передала Україні нову партію екскаваторів
23:02 26.07.2024 |
Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) у межах проєкту міжнародної технічної допомоги надало 4 сучасних гідравлічних екскаватори KOMATSU PC 210 Державному агентству України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.
Зазначається, що техніка буде задіяна на Рівненщині у роботі осушувальних систем, для проходження повеней та паводків, очищення меліоративних каналів тощо.
Особливістю даних екскаваторів є покращені експлуатаційні характеристики, які дозволяють значно підвищити обсяги виконаних робіт та знизити погодинний розхід палива. Техніка сприяє зменшенню впливу на довкілля і ефективному використанню ресурсів.
Держрибагентство вдячне народу Японії за надану технічну допомогу, яка сприятиме розвитку меліоративної інфраструктури та загалом сільського господарства в Україні.
Як повідомлялось, у межах реалізації спільного проєкту міжнародної технічної допомоги, Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) надало універсальний земснаряд-амфібію Watermaster V.
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