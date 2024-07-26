Японія передала Україні нову партію екскаваторів

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) у межах проєкту міжнародної технічної допомоги надало 4 сучасних гідравлічних екскаватори KOMATSU PC 210 Державному агентству України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.

Зазначається, що техніка буде задіяна на Рівненщині у роботі осушувальних систем, для проходження повеней та паводків, очищення меліоративних каналів тощо.

Особливістю даних екскаваторів є покращені експлуатаційні характеристики, які дозволяють значно підвищити обсяги виконаних робіт та знизити погодинний розхід палива. Техніка сприяє зменшенню впливу на довкілля і ефективному використанню ресурсів.

Держрибагентство вдячне народу Японії за надану технічну допомогу, яка сприятиме розвитку меліоративної інфраструктури та загалом сільського господарства в Україні.

Як повідомлялось, у межах реалізації спільного проєкту міжнародної технічної допомоги, Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) надало універсальний земснаряд-амфібію Watermaster V.