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АНАЛІТИКА

Японія передала Україні нову партію екскаваторів

 

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) у межах проєкту міжнародної технічної допомоги надало 4 сучасних гідравлічних екскаватори KOMATSU PC 210 Державному агентству України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.

Зазначається, що техніка буде задіяна на Рівненщині у роботі осушувальних систем, для проходження повеней та паводків, очищення меліоративних каналів тощо.

Особливістю даних екскаваторів є покращені експлуатаційні характеристики, які дозволяють значно підвищити обсяги виконаних робіт та знизити погодинний розхід палива. Техніка сприяє зменшенню впливу на довкілля і ефективному використанню ресурсів.

Держрибагентство вдячне народу Японії за надану технічну допомогу, яка сприятиме розвитку меліоративної інфраструктури та загалом сільського господарства в Україні.

Як повідомлялось, у межах реалізації спільного проєкту міжнародної технічної допомоги, Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) надало універсальний земснаряд-амфібію Watermaster V.
Ключові теги: Японія
 

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