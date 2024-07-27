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Колишніх нардепа, замміністра та директора «Укрвугілля» запідозрили в махінаціях з вугіллям
23:44 26.07.2024 |
Національне антикорупційне бюро на Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру трьом особам у завданні майже 12 млн гривень збитків державному енерговиробнику "Центренерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та САП.
За даними джерел РБК-Україна, у махінаціях підозрюють:
* ексзаступника міністра енергетики (2020-2021 рр.) Максима Немчинова;
* екснардепа, експершого заступника голови комітету з питань будівництві, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради, бенефіціара приватної компанії Володимира Вечерка;
* ексдиректора ДП "Укрвугілля" Михайла Волошина.
За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. З метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабінет Міністрів України зобов'язав ДП "Укрвугілля" постачати енергоносій визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ "Центренерго".
Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП "Укрвугілля", у змові з ексзаступником міністра енергетики України схилив директора ДП до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн гривень заборгованості перед ДП "Укрвугілля".
У результаті "Укрвугілля" поставило приватній компанії майже 24 тисячі тонн сировини, яку та перепродала з надлишком у майже 20 млн гривень.
Водночас ПАТ "Центренерго" недоотримало 12,5 тисяч тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн гривень.
Зазначається, що наразі триває досудове розслідування, встановлюються усі причетні особи.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що НАБУ завело нову карну справу по закупівлях, яка пов'язана із розслідуванням щодо придбання "Укрнафтою" насосно-компресорних труб у "Інтерпайпу" за завищеними цінами.
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