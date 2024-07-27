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АНАЛІТИКА

Мінфін не підтримує підвищення ПДВ. Це негативно вплине на всіх громадян

23:23 26.07.2024 |

Економіка, Право

 

Підвищення податку на додану вартість (ПДВ) має наслідки, які будуть негативно впливати на всіх громадян, особливо на вразливі категорії.

Про це повідомило Міністерство фінансів, відповідаючи на питання, чому серед запропонованих заходів для фінансування додаткових потреб сектору безпеки й оборони на 500 млрд грн не передбачається підвищення ПДВ.

"Так, з одного боку, це легкий в адмініструванні інструмент, який дозволяє отримати додаткові ресурси. З іншого, підвищення ПДВ має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії, серед яких, наприклад, люди пенсійного віку, яких в Україні 10,2 млн", - заявили в Мінфіні.

Замість цього пропонується більш соціально справедлива модель, яка передбачає встановлення військового збору, зокрема, на товари, які не є товарами першої необхідності. Такі як автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби.

У відомстві нагадали, що автомобілі, які ввозяться благодійними та громадськими організаціями та передаються на користь Збройних Сил України, не будуть оподатковуватись військовим збором, оскільки вони не реєструються в Сервісних центрах МВС.

Які податки планує підвищити уряд?

Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень від громадян на загальну суму 121,8 млрд грн.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн - за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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