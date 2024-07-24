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Новий рівень творчості: штучний інтелект в Photoshop тепер здатен створювати зображення на основі текстових описів
14:35 24.07.2024 |
Adobe приступила до широкого розгортання нової функції на базі генеративного штучного інтелекту у своєму графічному редакторі Photoshop. Мова йде про створення зображень на основі текстових описів за допомогою моделі Firefly. Ця функція була анонсована у квітні цього року.
Раніше функція Generative Fill в Photoshop дозволяла лише додавати, розширювати або видаляти певні частини зображення. Тепер ви можете використовувати цю функцію для створення зображення з нуля, ввівши опис в оновлений генеративний інструмент ШІ Photoshop, як і великих мовних моделях, як-от Dall-E та Mid Journey. Потім отриманий результат можна налаштовувати пізніше.
«Це дійсно пришвидшує час створення», - сказала Ерін Бойс з Adobe у квітні. «Ідея перенести щось із вашого розуму на полотно ніколи не була такою простою».
Ця функція базується на моделі Firefly Image 3, яка нещодавно викликала негативну реакцію художників щодо Adobe. Творці були розлючені формулюваннями в нещодавніх умовах обслуговування Adobe, інтерпретуючи їх так, що компанія може вільно використовувати їхню роботу для навчання своїх генеративних моделей ШІ. Однак згодом Adobe заявила, що має «зобов'язання створювати зручні для творців штучний інтелект», що означає «ніколи не тренувати моделі на основі контенту клієнтів».
На додачу до створення зображень Adobe представила функцію Enhance Detail у Generative Fill. Для Illustrator стала доступна функція Generative Shape Fill для додавання детальних векторів в унікальному стилі дизайнера, Enhanced Text to Pattern (створення налаштованих векторних візерунків у стилі художника) і Style Reference. Компанія також додала інструмент Mockup для створення «високоякісних візуальних прототипів мистецтва на таких об'єктах, як упаковка продукту», розширені можливості вибору тощо.
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