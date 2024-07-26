Глава ЄК повідомила про виділення для України EUR1,5 млрд за рахунок доходів від активів РФ

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн оголосила в мережі X про виділення для надання військової та фінансової допомоги Україні EUR1,5 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

"Сьогодні ми переказуємо EUR1,5 млрд, отриманих від іммобілізованих російських активів, на оборону і відновлення України", - написала в п'ятницю глава Європейської комісії.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомляв, що передбачається використати ці кошти на закупівлі "пріоритетного військового оснащення". Зокрема, йдеться, за його словами, про додаткові засоби ППО та артилерійські боєприпаси.

Пізніше в п'ятницю ЄК роз'яснила, що ці надзвичайні доходи, отримані від заморожених російських суверенних активів, було надано Єврокомісії 23 липня міжнародним депозитарієм Euroclear як перший транш.

"Тепер гроші будуть спрямовані через Європейський фонд миру і Фонд для України для підтримки українського військового потенціалу і відновлення країни", - йдеться в комюніке ЄК.

