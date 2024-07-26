Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Раді не відмовляються від ідеї підвищення ПДВ

16:20 26.07.2024 |

Економіка

 

Верховна Рада може повернутися до ідеї підвищення ставки податку на додану вартість у пошуку можливостей наповнити державний бюджет, якому до кінця року не вистачає пів трильйона тривень.

Про це у подкасті ЕП "Хроніки економіки" розповіла голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

У перших варіантах підвищення податків, які розробляло Міністерство фінансів, фігурувало підвищення ПДВ. Проте в остаточному варіанті відомство відмовилось від цього на користь підвищення ставок військового збору.

За словами Підласої, таке рішення було політичним. Проте підвищення ПДВ має низку переваг: це не новий податок, тож його легко адмініструвати, а також підвищення ставки на 2-4 відсоткових пункти дасть відчутний ефект. ПДВ є бюджетоутворюючим податком, імпортний і внутрішній ПДВ цьогоріч планово принесуть щонайменше 788 мільярдів гривень.

"Мій особистий політичний прогноз: ми ще повернемося до ідеї з підвищенням ПДВ. Потрібно розуміти, що та пропозиція, яку ми обговорюємо зараз, ще зазнає змін. Народні депутати не проголосують повністю версію уряду. Я не кажу, що це дозволить повністю відмовитися від підвищення військового збору", - зазначила голова бюджетного комітету.

Вона додала, що серед пропозицій Мінфіну, які у Раді можуть переглянути - податок на солодку воду, який очікувано принесе всього 7 мільярдів на рік, але який буде складно адмініструвати, а також питання щодо оподаткування імпортним ПДВ посилок вартістю до 150 євро.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0980
  0,0997
 0,24
EUR
 1
 44,6324
  0,0506
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9442  0,05 0,11 41,5746  0,07 0,17
EUR 44,4796  0,11 0,25 45,2900  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,07 0,17 41,1500  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес