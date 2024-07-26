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У Раді не відмовляються від ідеї підвищення ПДВ
16:20 26.07.2024 |
Верховна Рада може повернутися до ідеї підвищення ставки податку на додану вартість у пошуку можливостей наповнити державний бюджет, якому до кінця року не вистачає пів трильйона тривень.
Про це у подкасті ЕП "Хроніки економіки" розповіла голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.
У перших варіантах підвищення податків, які розробляло Міністерство фінансів, фігурувало підвищення ПДВ. Проте в остаточному варіанті відомство відмовилось від цього на користь підвищення ставок військового збору.
За словами Підласої, таке рішення було політичним. Проте підвищення ПДВ має низку переваг: це не новий податок, тож його легко адмініструвати, а також підвищення ставки на 2-4 відсоткових пункти дасть відчутний ефект. ПДВ є бюджетоутворюючим податком, імпортний і внутрішній ПДВ цьогоріч планово принесуть щонайменше 788 мільярдів гривень.
"Мій особистий політичний прогноз: ми ще повернемося до ідеї з підвищенням ПДВ. Потрібно розуміти, що та пропозиція, яку ми обговорюємо зараз, ще зазнає змін. Народні депутати не проголосують повністю версію уряду. Я не кажу, що це дозволить повністю відмовитися від підвищення військового збору", - зазначила голова бюджетного комітету.
Вона додала, що серед пропозицій Мінфіну, які у Раді можуть переглянути - податок на солодку воду, який очікувано принесе всього 7 мільярдів на рік, але який буде складно адмініструвати, а також питання щодо оподаткування імпортним ПДВ посилок вартістю до 150 євро.
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