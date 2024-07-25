Volkswagen відклав запуск електромобілів нового покоління

Німецький виробник Volkswagen вирішив відкласти запуск нового покоління електромобілів через проблеми з програмним забезпеченням.

За припущеннями, Volkswagen відчуває труднощі з програмним забезпеченням майбутньої архітектури SSP (Scalable System Platform). Повідомляється, що затримка в розробці змусила компанію відкласти запуск кількох нових моделей, включаючи нове покоління кросовера ID.4.

Очікується, що архітектура SSP прийде на зміну широко використовуваній MEB, що з часом ляже в основу більшості серійних моделей VW. Початкова мета полягала в тому, щоб вивести платформу на ринок у 2025 році, але плани схоже відкладаються. Генеральний директор Volkswagen Томас Шафер натякнув, що перша модель на базі SSP може стати електричним наступником Golf, який має надійти в 2028 році.

Програмне забезпечення для архітектури, призначеної для електромобілів, розробляє Cariad групи VW. Компанія хоче, щоб нова платформа підтримувала надшвидку зарядку (близько 12 хвилин) і була сумісною з автономним водінням 4-го рівня. На жаль, проблеми з програмним забезпеченням означають, що воно не буде готове вчасно, що неминуче впливає на графік розробки продукту.

Згідно зі звітом німецького видання Manager Magazin, який також був підтверджений інсайдерськими джерелами для Handelsblatt, запуск наступника VW ID.4 було відкладено на 15 місяців, і тепер він повинен з'явитися не раніше 2029 року. ID.4 був представлений у 2020 році, тобто йому виповниться дев'ять років, коли прийде час для його заміни. Ще один повністю електричний позашляховик від VW під кодовою назвою T-Sport також, як повідомляється, з'явиться пізніше, ніж очікувалося, у 2031 році.

Немає інформації про інші бренди в рамках VW Group, але очікується, що архітектура SSP також буде використовуватися в майбутніх моделях Audi, Porsche, Skoda та VW Commercial, що змушує вважати про можливість відкладення й інших дебютів.

Ще одна причина для відкладення дебютів моделей на базі SSP полягає в тому, що інвестиції в архітектуру MEB мають окупитися. Платформа, яка наразі лежить в основі всього сімейства ID., має отримати оновлення (MEB+) у 2026 році, тому вона залишатиметься довше. Майбутні моделі на базі MEB включають довгоочікуваний хетчбек ID.2, який з'явиться в 2026 році, і базовий електромобіль ID.1.

Минулого року VW скасував плани щодо спеціального заводу електромобілів поблизу Вольфсбурга, який вимагав інвестицій у розмірі 2 мільярдів євро. Замість цього автовиробник оновить існуючі заводи у Вольфсбурзі та Цвікау, щоб забезпечити виробництво моделей на базі SSP.