Google оновила Play Store, додавши безліч нових функцій, зокрема з ШІ

Google вчора, 24 липня, оголосила про значні оновлення для Play Store, що включають функції штучного інтелекту (ШІ).

Нові можливості дадуть змогу користувачам Android знаходити та порівнювати додатки більш ефективно. ШІ аналізуватиме і відображатиме огляди додатків, виділяючи ключові моменти, а також допомагатиме користувачам порівнювати застосунки в схожих категоріях.

Крім того, Google впроваджує керовані простори під назвою "Колекції", де користувачі зможуть знаходити застосунки на основі своїх інтересів. Нова функція "Персоналізація в Play" дасть змогу користувачам налаштовувати доступ до даних додатків.

Google також робить ставку на ігри, додаючи можливість багаторазового вибору фільтрів інтересів для пошуку нових ігор. Користувачі Google Play Games на ПК зможуть грати в кілька ігор одночасно в різних вікнах, аналогічно функції розділеного екрана на смартфоні.

Програма винагород Play Points також отримує оновлення, включно з щотижневими суперпризами для золотих, платинових і діамантових учасників, які можуть виграти пристрої Pixel, продукцію Razer та інше обладнання.



