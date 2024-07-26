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АНАЛІТИКА

Завод Bayraktar запрацює на повну лиш після завершення великої війни

 

Завод з виробництва безпілотників Bayraktar повноцінно запрацює в Україні після завершення війни з РФ.

Про це повідомляє Euronews.

"Ми працюємо з Baykar Makina в різних вимірах, включаючи створення заводу", - заявив український посол у Туреччині Василь Боднар.

Завод Baykar Makina з виробництва безпілотників Bayraktar повноцінно запрацює в Україні після завершення війни з Росією.

За його словами Київ активно співпрацює з турецькою компанією в оборонній сфері.

Посол України відмовився надавати подробиці про завод з безпекових причин, проте зазначив, що прогрес у цьому плані помітний. Він також підкреслив, що Київ співпрацює з Turkish Aerospace Industries (TAI).

Нагадаємо:

Виробник ударних безпілотників Bayraktar TB2 турецька компанія Baykar інвестує в три в проєкти в Україні 100 мільйонів доларів.

Турецька компанія Baykar - виробник ударних безпілотників Bayraktar TB2 - підписала угоду про експорт та співпрацю з Міноборони Саудівської Аравії. Підписаний документ став найбільшим експортним контрактом в історії Туреччини.

За матеріалами: Економічна правда
 

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