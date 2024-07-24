Український бізнес із російським софтом: 17% вітчизняних компаній досі використовують CRM-системи країни-агресора

Деякі українські компанії досі використовують російські CRM-системи - програмне забезпечення для керування взаємовідносинами з клієнтами. Про це свідчать результати дослідження, якими поділилася платформа Ringostat (входить у Netpeak Group).

В його основі дані 12 664 компаній за 2021-2024 роки. Для дослідження статистикою також поділилися розробники та інтегратори вітчизняних CRM-систем.

Виявилося, що в 2024 році частка компаній, які використовують CRM-системи країни-агресора, становить 17%. Однак це значно менше, ніж було в 2021 році - тоді цей показник становив 73%. Тобто цифра зменшилася у понад чотири рази.

Водночас дані дослідження свідчать, що частка запитів щодо українських CRM прогнозовано зросла - майже у 8 разів із 2021 року.

"Причина тенденції очевидна - небажання бізнесу працювати з ворожим софтом та спонсорувати країну-агресора. До того ж суттєво зросла якість платформ. Через масову міграцію розробники зрозуміли, чого не вистачає в їх CRM-системах, та змогли значно покращити свої рішення", - повідомили в Ringostat.

Частка кастомних CRM (самостійно розроблених компаніями для себе) зменшилася втричі, а CRM з інших країн - зросла майже в 5 разів, проте зростання дещо сповільнилося в минулі роки.

За статистикою інтеграторів (спеціалістів, які підключають та налаштовують CRM для компаній), запити на встановлення російських систем зменшилися з 72% у 2021 році до 14% у 2024. На українські CRM попит зріс з 5% до 53%, а на системи інших країн - із 23% до 33%.

До десятки найпопулярніших українських CRM увійшли: Creatio, Dr. Eleks, G-PLUS, KeepinCRM, KeyCRM, NetHunt, Onebox, RealtSoft, SalesDrive, Uspacy.

Клієнти інтеграторів CRM-систем найчастіше наводять декілька причин, які зупиняють їх перейти на українські системи. Малий бізнес пояснює це нестачею ресурсу та грошей. Деякі компанії мають складні системи, побудовані на базі російських систем та остерігаються, що повторити налаштування на новому рішення буде важко.

Бізнес, який перемістився в інші країни, іноді обирає CRM, які розроблені в країні-агресорі, але зареєстровані як "міжнародні" бренди.