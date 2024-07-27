Прем'єр Індії Моді відвідає Україну в серпні, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може відвідати Україну в серпні. Це буде перша поїздка політика в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Про це пише індійське видання WION з посиланням на джерела у дипломатичних колах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очікується, що прем'єр-міністр Моді зможе приїхати в Україну через Польщу, де проведе бесіду з польським керівництвом, зокрема з прем'єр-міністром Дональдом Туском, перед візитом в Київ.

Видання пише, що візит Моді в Україну відбудеться на третьому тижні серпня, найімовірніше, 23 серпня.

Нагадаємо, що у червні під час телефонної розмови з Моді президент Володимир Зеленський запросив прем'єра Індії відвідати Україну.

8-9 липня прем'єр-міністр Індії здійснив візит до РФ, де зустрівся з керманичем Росії Володимиром Путіним.