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Прем'єр Індії Моді відвідає Україну в серпні, - ЗМІ
23:59 26.07.2024 |
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може відвідати Україну в серпні. Це буде перша поїздка політика в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.
Про це пише індійське видання WION з посиланням на джерела у дипломатичних колах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Очікується, що прем'єр-міністр Моді зможе приїхати в Україну через Польщу, де проведе бесіду з польським керівництвом, зокрема з прем'єр-міністром Дональдом Туском, перед візитом в Київ.
Видання пише, що візит Моді в Україну відбудеться на третьому тижні серпня, найімовірніше, 23 серпня.
Нагадаємо, що у червні під час телефонної розмови з Моді президент Володимир Зеленський запросив прем'єра Індії відвідати Україну.
8-9 липня прем'єр-міністр Індії здійснив візит до РФ, де зустрівся з керманичем Росії Володимиром Путіним.
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