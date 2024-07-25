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Комп'ютерний збій ціною в $5,4 млрд: страховики оцінили збитки компаній зі списку Fortune 500
13:17 25.07.2024 |
Збитки компаній зі списку Fortune 500 внаслідок глобального збою комп'ютерів із Windows, який трапився через недосконале оновлення від CrowdStrike, складуть $5,4 млрд. Про такі оцінки страхової компанії Parametrix пише The Guardian.
Водночас прогнозовані збитки не враховують Microsoft, чиє програмне забезпечення постраждало через масовий збій. Як відомо, технологічний гігант заявив, що ситуація вплинула на 8,5 млн комп'ютерів із Windows.
За оцінками страховиків, найбільше постраждають компанії банківського сектору та охорони здоров'я, а також великі авіакомпанії. Загальні страхові збитки для компаній, які не входять до списку Fortune 500, можуть скласти від $540 млн до $1,08 млрд.
Раніше компанія CrowdStrike заявила, що виною збою був пропущений під час тестування баг у механізмі безпеки. Він дозволив недосконалим даним потрапити до клієнтів у невдалому оновленні.
До збою CrowdStrike оцінювалася приблизно в $83 млрд. За інформацією на її вебсайті, компанія обслуговує близько 538 компаній зі списку Fortune 1000 і працює по всьому світу.
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