У Фіцо кажуть, що запропонували Києву «рішення» щодо нафти

Офіс прем'єр-міністра Словаччини повідомив, що очільник уряду Роберт Фіцо у п'ятницю, 26 липня, провів розмову зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем, запропонувавши Україні технічне рішення для відновлення поставок нафти російської компанії "Лукойл" на словацькі та угорські нафтопереробні заводи.

"(Фіцо) запропонував українським партнерам технічне рішення, в якому мали б брати участь кілька держав, включно із Словаччиною", - повідомили в офісі, не надавши інших деталей, пише Reuters.

У словацькому уряді зазначили, що альтернативні поставки є дорожчими і можуть бути технологічно непридатними для словацького нафтопереробного заводу Slovnaft. Переговори на найвищому рівні відбудуться "у найближчі години і дні", пише Reuters з посиланням на повідомлення.

Угорщина назвала санкції проти "Лукойла" українським шантажем

Водночас керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергель Гуляш назвав рішення України шантажем з огляду на позицію Угорщини та Словаччини щодо війни Росії проти України.

"Якщо ситуація не буде вирішена, виникне дефіцит палива ... рішення має бути знайден до вересня, - заявив Гуляш на пресконференції у п'ятницю, 26 липня. - Україна шантажує дві країни, які виступають за мир і припинення вогню".

Гуляш зазначив, що Будапешт також шукає шляхи розв'язання проблеми. "Один з них полягає в тому, щоб українці визнали, що вони не можуть так чинити з двома країнами ЄС, - сказав він. - Інший - Європейська комісія допомагає нам, і третій - ми знаходимо юридичну лазівку, яка дозволить передавати нафту через когось, хто не підпадає під санкції".

Радник керівника ОФісу президента України Михайло Подоляк, своєю чергою, відкинув звинувачення Будапешта, заявивши, що рішення України не має нічого спільного із шантажем, пише Reuters.

Угорщина погрожує через заборону транзиту нафти з РФ

Після того як Україна заборонила транзит через свою територію нафти компанії "Лукойл", Угорщина оголосила про контрзаходи. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив, що його країна й далі блокуватиме фінансування Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого країни-члени ЄС отримують відшкодування за надання військової допомоги Україні. За його словами, бойкот Будапешта триватиме, допоки Київ не розблокує транзит нафти російської компанії "Лукойл". "Доки це питання не буде вирішене Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярда євро компенсації Європейського фонду миру за постачання зброї", - цитує агенція заяву Сіярто телеканалу ATV.

У суму, яку блокує Будапешт, входять три транші з ЄФМ по 500 мільйонів євро кожний, а також п'ять мільярдів євро з нового фонду допомоги для України, нещодавно заснованого в рамках ЄФМ.