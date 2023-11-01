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АНАЛІТИКА

Тейлор Свіфт стала мільярдеркою

17:21 01.11.2023 |

Бізнес

Американська співачка Тейлор Свіфт здобула статус мільярдерки завдяки масштабному світовому туру Eras, в рамках якого вона зіграла понад 140 концертів, повідомило видання Bloomberg.

Співачка також випустила нову версію альбому "1989", який став найуспішнішим у її кар'єрі.

Eras - наймасштабніший тур 33-річної попвиконавиці, в рамках якого вона виступила на п'яти континентах. Тур розпочався у березні 2023 року та триватиме до листопада 2024 року.

Статки Свіфт налічують понад 1 мільярд доларів, зокрема 400 млн від продажу музичних релізів починаючи з 2019 року і 370 млн від виторгу за квитки.

Тейлор Свіфт - одна з небагатьох артистів, які досягли такого статусу лише завдяки своїй музиці, виступам та якісному маркетингу, пише Bloomberg.

Альбом "1989" - чому вона його перезаписала?

 

Тейлор Свіфт записала альбом "1989", коли їй було 24 роки. Пісні цього альбому зробили співачку відомою на весь світ і принесли їй музичну премію "Греммі" в номінації "Найращий альбом року".

До перезаписаної версії "1989" увійшли п'ять нових синглів, включаючи Slut та Is it Over Now?

Видання Telegraph назвало нову версію "бездоганним рімейком її найкращого альбому".

Критикиня The Guardian Рейчел Ароесті у своїй рецензії дала новому альбому п'ять зірок і зазначила: "Кінець для тих, хто сумнівався: з Тейлор Свіфт просто не можна сперечатися".

Рецензент The Times Вілл Годжкінсон також дав перезаписаному альбому найвищу оцінку й назвав його "тріумфом".

Співачка вирішила перезаписати свої перші шість альбомів, щоб повернути собі права на свої сингли. У 2019 році музичний менеджер Скутер Браун придбав колишній лейбл Свіфт Big Machine за 300 млн доларів, і таким чином отримав права на альбоми співачки.

Тейлор Свіфт звинувачувала Брауна у знущаннях та цькуванні. Свіфт говорила, що була не проти продажу своїх записів, але у своїх найгірших кошмарах не могла уявити, що покупцем буде Скутер Браун.

Браун також є менеджером Каньє Веста (давнього опонента співачки), Джастіна Бібера та Аріани Гранде.

Свіфт так і не вдалося викупити свої старі пісні, які тепер належать Брауну, тому вона вирішила перезаписати свої старі альбоми. Нові записи виходять під назвою Taylor's Versions (Версії Тейлор).

Як зазначає Bloomberg, "добитися величезного фінансового успіху в той час, коли музиканти втратили вплив в індустрії", Тейлор Свіфт змогла завдяки плідному написанню нових пісень і далекоглядному рішенню перезаписати свої перші шість альбомів.

За оцінками Bloomberg Economics, понад 50 концертів співачки цього року принесли ВВП США 4,3 мільярда доларів.
 

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