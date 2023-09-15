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АНАЛІТИКА

Більше ніякого «‎з повагою»: покоління зумерів розмовляє в офісах зовсім новою мовою

23:24 14.09.2023 |

Бізнес

 

Покоління зумерів - людей, народжених у 1997-2010 роках - вносить свої корективи у робочий процес, змінюючи вимоги до оплати, графіку чи уніформи, а тепер і офісної мови.

Згідно з дослідженням Barclays LifeSkills (ініціативи Barclays Bank, спрямованої на допомогу молоді в оволодінні робочими навичками) 70% опитаних працівників з Великої Британії звернули уваги на зміну у так званій «‎офісній мові», яка стала більш формальною протягом останніх 5 років, а 71% вважає, що ці зміни були привнесені саме молодим поколінням зумерів. Ще близько 73% сказали, що їхній стиль спілкування на роботі став більш невимушеним.

Значною мірою це відображається у робочому листуванні - такі фрази як «‎з повагою», «щиро ваш», «to whom it may concern» / усім, кого стосується (поширене англомовне привітання у листах, де автор адресує послання невідомому читачу) та інші виходять з моди й, швидше за все, вийдуть з ужитку протягом наступного десятиліття.

Понад третина опитаних працівників вважають слова «щиро ваш‎» та «‎з повагою» старомодними, тоді як майже половина вважає «‎дякую» та «‎щиро дякую» дружніми - як власне і сленгове «‎ta» (для «‎thank you»/дякую) та «hiya‎» (як «привіт‎»). Хоча останні два слова дехто відзначив, як перехід у фамільярність.

«Зміна норм на робочому місці відображається у мові, якою користуються молоді працівники, і на способах спілкування загалом. Потоки електронної пошти та платформи обміну миттєвими повідомленнями змішалися з «бесідами», де офіційні представлення та підписи можуть здаватися недоречними», - зазначає в дослідженні доктор Лаура Бейлі, старший викладач Університету Кента.

Бейлі каже, що для старшого покоління етикет електронних листів може бути настільки «‎витренованим», що інстинктивно переходить у будь-яке письмове спілкування, а зумери тим часом прискорили перехід мови соціальних медіа у повсякденне офісне життя. Вони підбирають та використовують на роботі такі сленгові слова з TikTok, як «ick‎» (вигук для вираження огиди) чи «‎naur» (популярний серед покоління зет варіант слова «‎ні») до великого розчарування спеціалістів з управління персоналом і старших працівників.
За матеріалами: ITC.ua
 

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