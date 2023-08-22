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Американський суд постановив, що згенерована штучним інтелектом картина не може бути захищена авторським правом
Суддя окружного суду США Берил А. Гауелл (Beryl A. Howell) постановила, що твори мистецтва, створені штучним інтелектом, не можуть бути захищені авторським правом.
Гауелл розглядала позов винахідника Стівена Талера (Stephen Thaler) проти Бюро з авторських прав США після того, як відомство відмовило йому в авторському праві на зображення, створене штучним інтелектом за допомогою створеного ним алгоритму Creativity Machine.
Талер неодноразово намагався оформити авторське право на зображення "як на роботу за наймом для власника Creativity Machine". Це дало б змогу вказати автора як творця твору, а Талера - власника твору. Однак йому неодноразово відмовляли.
Після остаточної відмови Бюро у 2022 році Талер подав позов до суду. Він стверджував, що відмова була "довільною, примхливою... і не відповідала закону".
Однак суддя Гауелл вважала інакше. У своєму рішенні вона написала, що авторське право ніколи не надавали роботам, у яких "не було керівної руки людини". Суддя додала, що авторство людини є основоположною вимогою авторського права.
Однак вона визнала, що людство буде частіше використовувати ШІ як інструмент для створення нових творів. Це порушить складні питання щодо того, наскільки необхідний внесок людини для авторського права, додала Гауелл.
Талер планує оскаржити рішення суду.
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