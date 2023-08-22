Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Американський суд постановив, що згенерована штучним інтелектом картина не може бути захищена авторським правом

10:45 22.08.2023 |

Бізнес, Новини IT

Американський суд постановив, що згенерована штучним інтелектом картина не може бути захищена авторським правом

 

Суддя окружного суду США Берил А. Гауелл (Beryl A. Howell) постановила, що твори мистецтва, створені штучним інтелектом, не можуть бути захищені авторським правом.

Гауелл розглядала позов винахідника Стівена Талера (Stephen Thaler) проти Бюро з авторських прав США після того, як відомство відмовило йому в авторському праві на зображення, створене штучним інтелектом за допомогою створеного ним алгоритму Creativity Machine.

Талер неодноразово намагався оформити авторське право на зображення "як на роботу за наймом для власника Creativity Machine". Це дало б змогу вказати автора як творця твору, а Талера - власника твору. Однак йому неодноразово відмовляли.

Після остаточної відмови Бюро у 2022 році Талер подав позов до суду. Він стверджував, що відмова була "довільною, примхливою... і не відповідала закону".

Однак суддя Гауелл вважала інакше. У своєму рішенні вона написала, що авторське право ніколи не надавали роботам, у яких "не було керівної руки людини". Суддя додала, що авторство людини є основоположною вимогою авторського права.

Однак вона визнала, що людство буде частіше використовувати ШІ як інструмент для створення нових творів. Це порушить складні питання щодо того, наскільки необхідний внесок людини для авторського права, додала Гауелл.

Талер планує оскаржити рішення суду.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8086
  0,0804
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5457  0,18 0,47 38,2857  0,10 0,25
EUR 41,0318  0,18 0,43 41,9532  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес