Фінансові новини
- |
- 30.06.23
- |
- 23:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Я втратив дар мови». Як минув перший комерційний політ Virgin Galactic на межу космосу
Ракетоплан VSS Unity компанії Virgin Galactic, що належить мільярдеру Річарду Бренсону, успішно завершив свій перший комерційний рейс.
Літак-носій Eve разом з ракетопланом злетів з космопорту в американському штаті Нью-Мексико в четвер у 08:30 за місцевим часом. Приблизно через годину польоту, який транслювали з кабіни корабля наживо, на висоті 13600 метрів ракетоплан відокремився від літака, увімкнув власні двигуни і вийшов до кордонів космосу. Він досягнув граничної висоти 85 км.
Весь політ загалом тривав близько півтори години, на борту крім двох пілотів і астронавта-інструктора компанії Virgin Galactic перебували троє італійських офіцерів-льотчиків.
Вони провели низку наукових експериментів в умовах невагомості, а коли корабель досяг найвищої точки польоту, то розгорнули національний прапор із нагоди сторіччя італійських ВПС.
Хоча на борту космольоту не було туристів як таких, це все ж був комерційний рейс, оскільки за своїх офіцерів заплатило Міністерство оборони Італії.
"Неймовірний досвід, від зльоту до приземлення, - сказав Панталеоне Карлуччі, представник Національної дослідницької ради Італії, якого цитує CBS. - Прискорення, підйом, а потім раптом мікрогравітація... У мене була можливість визирнути назовні, і вид був приголомшливим. Фантастика! Я втратив дар мови".
Командир місії, полковник ВПС Італії Вальтер Вілладей назвав мандрівку "незабутнім досвідом", хоч і зазначив, що момент, коли вони відчували мікрогравітацію на межі космосу, минув "дуже швидко", повідомляє CNBC.
"Під час навчання вам можуть розповідати, що ви відчуватимете, але врешті, коли це твоє тіло і твої почуття - це зовсім інше", - цитує Вілладея CBS.
"Мікрогравітація минула дуже швидко, але ми провели всі експерименти, які мали зробити, і водночас мали можливість насолоджуватися красою ззовні", - додав він.
Дослідження у невагомості
Саме ці короткі моменти, які VSS Unity провів у невагомості, - головна принада для дослідників. Такі організації, як NASA, регулярно проводять експерименти на суборбітальних ракетах - зокрема й під час місій Virgin Galactic і Blue Origin, пише CNN.
Стан невагомості може допомогти вченим краще зрозуміти принцип роботи певних речей, а також надати цікаву інформацію про поведінку матеріалів в космосі.
Відправка дослідницьких суборбітальних місій також набагато дешевша, ніж запуск експерименту на Міжнародній космічній станції, для чого знадобляться набагато більші ракети з більшою швидкістю.
Під час цього суборбітального польоту ВПС Італії та Національна дослідницька рада провели 13 експериментів. Серед них - дослідження того, як змінюється частота серцевих скорочень пасажирів під час прискорення, спроба виміряти космічне випромінювання у верхніх шарах атмосфери та вивчення того, як поводиться під різним тиском у мікрогравітації різноманітне біопаливо.
Тепер сер Річард Бренсон планує поступово відправляти в політ тих, хто заздалегідь придбав квитки вартістю від $250 до $450 тис. - всього таких близько 800 людей. Деякі чекають своєї черги побувати на краю космосу вже понад 10 років, проте для більшості очікування обіцяє затягтися.
Річ у тім, що корабель Unity може взяти на борт лише кілька пасажирів, а польоти наразі планують здійснювати раз на місяць, тож черга навряд чи суттєво зменшиться доти, поки Virgin Galactic не запустить новий клас ракетопланів, які мають почати виконувати комерційні польоти 2026 року і здійснювати рейси вже раз на тиждень.
Шлях компанії Virgin Galactic до комерційних польотів був важким. Вона була заснована в 2004 році на хвилі успіху невеликого експериментального літака SpaceShipOne, який двічі за два тижні зміг піднятися до межі космосу і отримав приз в 10 млн доларів за технологічні інновації.
Бренсон сподівався тоді, що комерційні рейси можна буде запустити вже в 2007 році, проте компанія зіткнулася з непередбаченими технічними труднощами, а в 2014 році проєкт мало не згорнули після того, як прототип Enterprise розвалився при наборі висоти, і при цьому загинув один з двох пілотів.
Лише наприкінці 2018 року новий корабель Unity зміг досягти висоти в 80 км, яку вважають кордоном космосу. У 2021 році сер Річард особисто вирушив на ньому в політ і назвав свої відчуття від нього неймовірними.
Хоча Unity вважають суборбітальним кораблем, тобто він не в змозі досягти швидкості і висоти, необхідної для виходу на орбіту, він все ж дає пасажирам змогу випробувати кілька хвилин невагомості у верхній точці своєї траєкторії (їм дозволяють відстібнути ремені безпеки). До того ж з ілюмінаторів ракетоплана відкриваються чудові краєвиди на Землю.
Місія, що відбулася в четвер, отримала назву Galactic 01. Другий рейс, Galactic 02, запланований на серпень. У нього вирушать кілька пасажирів, які заздалегідь купили квитки.
Ризики космічного туризму
Запуск Virgin Galactic відбувся на тлі підвищеної уваги до ризикованого туризму для заможних шукачів пригод - після катастрофи 18 червня підводного апарату "Титан" компанії OceanGate Expeditions, який прямував до уламків Титаніка в Атлантичному океані. Усі п'ятеро учасників експедиції, квитки на яку коштували близько 250 000 доларів, загинули.
Паралелі між дослідженням морських глибин і космічним туризмом вражають: багато людей, які наважувалися спуститися до океанських глибин, також купували квитки в космос, пише CNN. Серед них був Геміш Гардінг, який загинув на "Титані" - у 2022 році він був пасажиром суборбітального рейсу Blue Origin.
Virgin Galactic і Blue Origin регулярно наголошують на важливості безпеки й стверджують, що вона має першочергове значення як для їхнього індивідуального успіху, так і для галузі в цілому. Однак, як і глибоководні дослідження, подорожі у космос пов'язані з невіддільними ризиками.
Під час трагічної аварії 2014 року космічний літак Virgin Galactic розпався під час польоту, внаслідок чого загинув другий пілот місії Майкл Олсбері.
А ракета Blue Origin вибухнула під час підйому в 2022 році - водночас на ній не було людей, а система безпеки транспортного засобу працювала належним чином, що свідчить про те, що екіпаж міг би вижити.
Подібно до глибоководних занурень, комерційна космічна галузь у Сполучених Штатах значною мірою саморегулюється. Згідно з повідомленням Федерального управління цивільної авіації (FAA), Конгрес наклав мораторій на нові правила приватних польотів людини в космос.
Мораторій, дію якого кілька разів подовжували з моменту введення в дію в 2004 році, і яка має знову завершитися у жовтні, призначений для того, щоб дати авангардним космічним компаніям можливість розробляти та тестувати інноваційні технології без обтяжливих регуляторних рамок. Подібно до цього розпочиналася комерційна авіація у 20 ст.
FAA, однак, ліцензує комерційні запуски ракет. Але її нинішня роль полягає у тому, щоб забезпечувати безпеку сторонніх осіб і майна, а не зосереджувався на захисті пасажирів на борту. Наразі клієнти, які платять гроші за подорожі у космос, перед польотом повинні підписати документи про "інформовану згоду", визнаючи ризики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін призначив очільницею АРМА звільнену зі скандалом колишню голову Фонду соцстрахування
|Потрібні снаряди, F-16 та терпіння. Інтерв'ю Залужного про контрнаступ для WP
|Рада скасувала єдиний податок 2% з 1 серпня, мораторій на перевірки бізнесу зняли частково
|МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Я втратив дар мови». Як минув перший комерційний політ Virgin Galactic на межу космосу
|Летючі таксі все ближче. Перший серійний eVTOL Joby Aviation отримав дозвіл на польоти
|Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq
|Хрещений батько штучного інтелекту Джеффрі Гінтон закликав запобігти повстанню машин
|YouTube погрожує обмежити користувачів, які не відключають блокувальники реклами
|BMW представила 312-сильний кросовер X1 M35i xDrive
|Nothing залучила $96 млн фінансування для запуску нового смартфона та розширення бізнесу у США – щоб конкурувати з Apple
Бізнес
|Renault представила новий кросовер-купе Rafale
|Microsoft хоче повністю перенести Windows у хмару та пропонувати покращені сервіси на основі ШІ
|SsangYong перетворився на KGM
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+
|Ubisoft Connect нарешті отримує українську локалізацію, а також оновлений інтерфейс та нові можливості
|«Дизельгейт»: Ексглава Audi отримав умовний термін