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Back to Office або Кінець дистанційної роботи: Apple, Google, Amazon та інші вимагають, щоб співробітники повернулися працювати в офіси

13:51 28.03.2023 |

Бізнес

 

Після послаблень, введених на час пандемії COVID-19, компанії починають відкликати своїх співробітників назад в офіси. Керівники намагаються таким чином підвищити продуктивність та покращити особисту співпрацю. Однак деякі топменеджери вдаються до крайнощів - відстежуючи відвідування та погрожуючи за неповернення в офіси звільненням.

Видання Insider започаткувало список підприємств, що вимагають повернення співробітників в офіси. Поки у переліку 11 основних компаній:

1. Amazon

Генеральний директор Amazon Енді Джессі опублікував пам'ятку для співробітників, в якій детально описується політика компанії щодо повернення в офіс. З 1 травня корпоративні співробітники мають принаймні три дні на тиждень з'являтися на роботі. Керівники вважають, що це спростить роботу та зміцнить культуру компанії.

У відповідь тисячі співробітників Amazon приєдналися до каналу Slack, щоб поділитися своїми думками щодо несподіваного повернення на роботу, а деякі навіть організували подання петиції проти цих змін.

2. Apple

Співробітникам Apple також доручили з'являтися в офісах три рази на тиждень. Тім Кук каже, що це рішення допоможе відновити «особисту співпрацю».

Однак з генеральним директором погодились не всі - група працівників під назвою Apple Together теж опублікувала петицію, стверджуючи, що може виконувати «деяку роботу» з дому. Одні співробітники, за їхніми словами, можуть мати «переконливі причини та обставини», такі як інвалідність або обов'язки по догляду. А інші - можуть бути просто «щасливішими та продуктивнішими», працюючи вдома.

3. Citigroup

Вакцинованих співробітників банківської корпорації Citigroup у США попросили приходити в офіс принаймні два дні на тиждень у березні 2022 року.

4. Disney

У записці, отриманій Insider, генеральний директор Disney Боб Айгер сказав працівникам, що, починаючи з березня, будь-який співробітник, який міг працювати у «гібридному форматі», повинен приїздити до офісу чотири дні на тиждень.

5. Goldman Sachs

У березні генеральний директор однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs Девід Соломон попросив співробітників приїжджати в офіс п'ять днів на тиждень. У жовтні він сказав CNBC, що близько 65% співробітників нині працюють в офісі.

6. Google

Співробітникам Google у районі затоки Сан-Франциско та «кількох інших місцях у США» було наказано приїздити в офіс принаймні три дні на тиждень, починаючи з 4 квітня 2022 року.

7. JPMorgan

У серпні генеральний директор банківського холдингу Джеймі Даймон відмовився від віддаленої роботи, заявивши, що вона не працює для програми навчання або «спонтанних речей».

JPMorgan попросив половину своїх співробітників приїздити в офіс п'ять днів на тиждень, а ще 40% - кілька днів на тиждень. Компанія збирала дані про діяльність персоналу, в тому числі відстежувала відвідуваність.

8. Salesforce

Генеральний директор Salesforce, компанії-розробника однойменної CRM-системи, Марк Беніофф вніс зміни до річного стратегічного плану компанії, включно з мандатами щодо повернення на роботу.

У лютому 2021 року Salesforce заявляла, що працівники можуть «працювати з будь-якого місця».

Оновлений проєкт політики повернення в офіс вимагатиме від співробітників приїздити в офіс три дні на тиждень для дистанційних співробітників, і чотири дні на тиждень для не дистанційних.

Інженери повинні працювати з офісу 10 днів на квартал, порівняно з 20 у початковому проєкті, який було оновлено на основі відгуків співробітників.

9. Starbucks

У пам'ятці для корпоративних співробітників генеральний директор Говард Шульц сказав, що працівники, які знаходяться в межах досяжної відстані, повинні перебувати в офісі щонайменше три дні на тиждень, починаючи з 31 січня. У серпні Шульц заявив, що робить усе можливе, щоб залучити працівників в офіс.

10. Twitter

Після купівлі Twitter у жовтні Ілон Маск сказав співробітникам, що їхня відсутність в офісі рівноцінна звільненню.

Маск також повідомив співробітникам в електронному листі, що віддалена робота більше не дозволена і що вони повинні перебувати в офісі принаймні 40 годин на тиждень, якщо не отримають чіткого дозволу працювати в іншому місці.

11. Uber

У записці, отриманій Insider, генеральний директор Дара Хосровшахі повідомив співробітникам, що починаючи з квітня 2022 року працівники 35 філій компанії повинні працювати в офісах принаймні половину робочого часу.

Він додав, що в інші дні співробітникам дозволено працювати віддалено, і що деякі можуть працювати повністю віддалено, якщо отримають дозвіл від своїх керівників.

* Згідно з опитуванням американської рекрутингової платформи FlexJobs, приблизно дві третини людей, у яких взяли інтерв'ю у період з липня по серпень 2022 року, хотіли працювати дистанційно повний робочий день, а 32% хотіли мати можливість працювати вдома принаймні кілька днів на тиждень.Інший звіт дослідницького інституту ADP, у якому опитали понад 32 000 працівників США в листопаді 2021 року, виявив, що 64% ​​шукали б іншу роботу, якби їхній роботодавець захотів, щоб вони повернулися в офіс на повний робочий день.

* Тим часом відвідуваність офісів повернулася до 70-90% у Європі та на Близькому Сході та приблизно до 80-110% у деяких містах Азії. Разом з тим, згідно з даними Kastle Systems, середня відвідуваність офісів у 10 великих містах США лише нещодавно досягла 50% уперше з початку пандемії.
За матеріалами: ITC.ua
 

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