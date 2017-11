Умение лгать, говоря правду - куда оно ведет мир

Мелисса Хогенбум / BBC Future

Граница между правдой и ложью становится все более размытой в нашем мире. Получило распространение даже специальное слово, обозначающее особо изощренную форму лжи, отмечает обозреватель BBC Future. Но что заставляет нас лгать?

Ни для кого не секрет, что политики часто лгут. Но вдумайтесь: они могут это делать, просто говоря правду. Сейчас объясню.

Суть моего утверждения станет для вас ясней, когда вы поймете, что все мы, в сущности, это делаем.

Классический пример. Мать спрашивает сына, приготовил ли он уроки, и он отвечает: "Я написал сочинение к уроку литературы".

Это может быть правдой, но это не ответ на вопрос матери про выполненное (или не выполненное) домашнее задание.

Сочинение могло быть написано давным-давно, и этот, казалось бы, правдивый ответ только вводит мать в заблуждение. Сын, возможно, еще и не садился за уроки.

Это искусство вводить в заблуждение, говоря правду, настолько распространено в нашей повседневной жизни, что недавно за ним в английском языке было закреплено специальное слово - paltering (плутовство, лукавство).

Распространенность плутовства во всех слоях общества дает нам возможность заглянуть в серую зону между правдой и ложью и попытаться понять, зачем мы вообще обманываем.

Мы все время лжем, несмотря на то, что это требует от нас куда больше умственных усилий, чем просто сказать правду (президент США Авраам Линкольн однажды отметил, что ни у кого просто не хватит памяти на то, чтобы успешно лгать).

В 1996 году исследовательница Белла ДеПауло даже вывела среднюю цифру. Она утверждала, что каждый из нас за день лжет как минимум один или два раза.

ДеПауло обнаружила это, попросив в течение недели участников ее исследования каждый раз помечать себе, когда они говорят неправду - пусть даже из лучших побуждений.

Из 147 участников только семеро заявили, что не лгали ни разу - и мы можем только гадать, сказали ли они правду ученому.

Во многих случаях обман был невинным. Порой человек лукавил, руководствуясь самыми лучшими чувствами, например: "Я сказал ей, что она прекрасно выглядит - хотя она была похожа на дирижабль".

Иногда неправду говорили, чтобы скрыть замешательство или смущение. ДеПауло, психолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, отмечает, что участники ее эксперимента не осознавали, как часто они лгут, потому что это настолько обычно, что мы как правило этого не замечаем.

Гораздо более тревожными можно назвать те случаи, когда люди лгут для того, чтобы манипулировать другими людьми или умышленно ввести кого-то в заблуждение. А такое случается гораздо чаще, чем вы думаете.

Когда Тодд Роджерс и его коллеги попробовали сосчитать, как часто политики во время предвыборных дебатов уклоняются от честного ответа на вопрос, они обнаружили кое-что интересное.

Политики просто заводили разговор о другом, и говорили при этом правду - но тем самым они избегали ответа на заданный им вопрос. И таким образом складывалось впечатление, что правдивым является то, что на самом деле не таково.

Политики все время так поступают, подчеркивает Роджерс, специалист в области поведенческих наук из Гарвардской школы управления им. Джона Ф. Кеннеди.

Ученый решил разобраться в этом поподробнее и выяснил, что лукавство - невероятно распространенная в переговорах тактика. Более половины из 184 опрошенных бизнесменов-руководителей признали, что используют ее.

Исследование Роджерса показало также, что человек, прибегающий к плутовству, считает, что это более этически приемлемо, чем простой обман.

Однако те, кого ввели в заблуждение, не видели никаких различий между лукавством и обманом. "Люди полагают, что если даже их плутовство вскроется, оно будет выглядеть приличнее, чем обман - но для тех, кому предназначены лукавые слова, совершенно все равно, для них это точно такая же ложь", - подчеркивает Роджерс.

Кроме того, часто бывает сложно с ходу понять, что приведенный "факт" на самом деле только вводит в заблуждение, хотя и правдив сам по себе.

Например, в Британии Лейбористская партия в своей предвыборной кампании использовала видео, призывающее понизить возраст, дающий право голосовать. В ролике, в частности, говорилось: "Тебе исполнилось 16. Теперь ты можешь вступить в брак, работать полный рабочий день, завербоваться в армию".

Отдел Би-би-си, который занимается проверкой всевозможных утверждений политиков, тут же отметил, что это - не совсем правда. В Британии, если вам 16 или 17 лет, вы можете стать военным только с разрешения родителей.

Точно так же в этом возрасте вам требуется родительское разрешение на вступление в брак (если только вы не живете в Шотландии).

С 2013 года 16- и 17-летние не могут работать полный рабочий день в Англии, но могут - в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии (с некоторыми ограничениями).

Другой пример. Дональд Трамп, тогда еще кандидат в президенты от республиканцев, явно плутовал во время предвыборных дебатов. Его спросили о судебном иске, поданном в прошлом против его строительной компании в связи со случаями расовой дискриминации. На что Трамп ответил: его компания никогда не признавала своей вины.

Она, может быть, и не признавала, но расследование, проведенное газетой New York Times, выявило такие случаи.

Но даже если нам удалось поймать за руку того, кто говорит вводящую в заблуждение правду, общественные нормы таковы, что нам не всегда удобно прямо указать на это.

Возьмем, к примеру, известное интервью Джереми Паксмана с видным британским политиком Майклом Ховардом, в котором журналист с доведенной до абсурда, демонстративной настойчивостью повторял один и тот же вопрос, на который Ховард не отвечал прямо, а пытался вместо этого говорить о чем-то другом.

Паксман, видя, как юлит и выкручивается политик, задавал свой вопрос снова и снова - далеко не каждый из нас готов идти до конца в подобной ситуации.

Знаменитое интервью Паксмана с политиком Ховардом (на снимке справа): вопрос, заданный много раз подряд, так и остался без ответа

Точно так же, как и в политике, подобная тактика распространена в повседневной жизни. Агент-риэлтор будет говорить потенциальному покупателю никак не продающейся квартиры, что ее просматривали уже очень много человек, при этом ничего не говоря о том, почему она никому не понравилась.

Продавец подержанных автомобилей расскажет вам, как легко заводится эта машина холодным утром, но не скажет ни слова о том, что всего неделю назад она сломалась и потребовала ремонта.

И в первом, и во втором случае они говорят правду, но лишь для того, чтобы замаскировать реальное положение вещей.

Возможно, плутовство настолько распространено потому, что оно - эффективный инструмент.

Мы пытаемся решить в нашей жизни слишком много задач сразу, объясняет Роджерс. "Нам надо во что бы то ни стало продать автомобиль или квартиру, но в то же время нам хочется выглядеть в глазах людей честными".

Совместить и то, и другое для многих людей довольно трудно, и чтобы не врать в открытую, человек прибегает к плутовству, считая, что так лучше выглядит в глазах других.

"Мы демонстрируем, что это ошибка, - подчеркивает Роджерс. - Мы видим проблемы, которые создает этот подход для нашего общества. Очевидно, что люди устали от того, что им постоянно лгут, и доверие к политикам резко снижается".

Один из опросов общественного мнения, проведенный в 2016 году, показал: британцы доверяют политикам меньше, чем риэлторам, банкирам и журналистам.

Тем не менее, даже несмотря на привычку к тому, что власти предержащие нам лгут, нам не всегда удается вовремя уличить их во лжи - потому что те применяют тактику плутовства.

Психолог Роберт Фельдман, автор книги "Лжец в вашей жизни" (The Liar in Your Life), считает эту тенденцию тревожной - как на уровне частной жизни, так и на уровне функционирования всего общества.

"Когда нам лгут представители власти, это разрушает наше доверие к политическим институтам и порождает в обществе настроения цинизма в отношении настоящих мотивов [политиков]".

Ложь выполняет свою лукавую общественную функцию. Она помогает нарисовать более привлекательную (чем правда) картинку действительности или уйти от ответа на неудобный вопрос.

"Это неэтично, и это разрушает нашу демократию", - говорит Роджерс.

К сожалению, распространенность привычки лгать может иметь корни и в том, как нас воспитывают. Мелкий обман играет свою роль в нашем социальном опыте с ранних лет.

Мы рассказываем детям про Деда Мороза, учим ребенка испытывать благодарность за ненужную вещь, которую ему подарили. "Мы сами запутываем наших детей, - отмечает Фельдман. - В конце концов они делают вывод, что хотя лучше всего говорить правду, бывают случаи, когда не грех и соврать".