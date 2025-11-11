Авторизация

Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4

16:36 11.11.2025 |

Новини IT

Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4

 

Демонстраційна система вже встановлена у супермаркеті REWE у німецькому Дюссельдорфі. CA-1 - повністю автономна роботизована кухня з інтегрованим штучним інтелектом, яка виконує увесь процес приготування їжі, від підбору інгредієнтів до приготування, сервірування та прибирання.

CA-1 надає змогу покупцям у супермаркеті замовити їжу ресторанної якості. Кожна страва вартістю від $6,9 готується на очах в покупців, а сам процес приготування займає буквально кілька хвилин. У Circus заявляють, що роботизована кухня здатна приготувати до 120 страв за годину, забезпечуючи стабільну якість.

CA-1 Series 4, найновіша серійна модель Circus, легша і швидша за попередні прототипи. Інженери переробили конструкцію системи, щоб знизити вагу майже на 450 кг, додали модульні захвати з магнітним кріпленням та вдосконалили індукційну систему, щоб нагрівати каструлю точно у потрібному місці. Швидкість перемішування автоматично регулюється залежно від типу страви. Вбудовані датчики виявляють зміну інгредієнтів у режимі реального часу.

Між приготуванням їжі кухня самоочищується. Вбудована промислова посудомийна машина автоматично дезінфікує обладнання. Все працює за прозорою панеллю, дозволяючи відвідувачам спостерігати, як дві роботизовані руки синхронно і точно рухаються, набираючи, перемішуючи, приправляючи та розкладаючи їжу по тарілках.

Співробітництво з Circus дозволило мережі REWE зайняти лідерські позиції на ринку автоматизованих послуг з доставлення їжі у супермаркетах. CA-1 призначена для задовільнення попиту в режимі реального часу, використовуючи алгоритми прогнозування для приготування тільки необхідних продуктів, скорочуючи таким чином обсяги харчових відходів.

Користувачі взаємодіють з CA-1 за допомогою сенсорного екрана або через голосовий інтерфейс для розміщення замовлень. Система на базі ШІ виконує все інше. Установка в Дюссельдорфі - перша із трьох запланованих пілотних майданчиків, наступна вже будується.

У Circus розглядають можливості розміщення CA-1 у лікарнях, університетах та на промислових підприємствах. Компанія також співпрацює з українською програмою оборонних технологій BRAVE1 для тестування автономного приготування їжі для солдатів у польових умовах.

За матеріалами: ITC.ua
 

