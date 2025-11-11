Авторизация

Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN

13:12 11.11.2025 |

Новини IT

 
У своєму нещодавньому звіті за листопад компанія Google повідомила про зростання кількості шкідливих програм, що маскуються під VPN. Ці фальшиві застосунки імітують інтерфейс відомих брендів, використовують привабливу рекламу та вводять користувачів в оману.

На перший погляд, такі VPN працюють справно, однак у фоновому режимі вони збирають особисту інформацію, встановлюють шпигунське ПЗ, банківські трояни та інструменти віддаленого доступу. Це становить серйозну загрозу, адже багато користувачів вважають VPN засобом для захисту конфіденційності.

Google підкреслює, що навіть офіційні магазини застосунків не захищені повністю, фальшиві VPN можуть з'явитися й там. Тому компанія радить завантажувати софт лише з перевірених джерел (зокрема з Google Play) та обирати VPN із сертифікатом перевірки.

Користувачам також рекомендовано уважно перевіряти дозволи, які запитує застосунок. Якщо VPN вимагає доступ до контактів, фото чи повідомлень - це тривожний сигнал. Варто також активувати Play Protect і не встановлювати додатки з ненадійних сайтів.
За матеріалами: gagadget.com
 

