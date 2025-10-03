Фінансові новини
«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
10:34 03.10.2025 |
Samsung та SK hynix підписали попередні угоди про постачання пам'яті для монструозної ініціативи OpenAI. DRAM для датацентрів Stargate постачатимуть просто ненарізаними пластинами.
Як повідомляють Reuters та Bloomberg, проєкт Stargate може спожити майже половину світового виробництва мікросхем пам'яті. Обидва її постачальники підтвердили, що очікується попит OpenAI до 900 000 пластин DRAM щомісяця - близько 40% від загального обсягу виробництва. Угода, ймовірно, включає різні типи пам'яті, зокрема, DDR5 та спеціалізовану пам'ять HBM для чипів штучного інтелекту. Поки не відомо, яка компанія займатиметься розробкою та створенням кінцевих мікросхем DRAM, стеків HBM та модулів пам'яті.
За даними TechInsights, світові виробничі потужності 300-мм модулів сягнуть 10 мільйонів запусків пластин на місяць (WSPM) у 2025 році. Обсяг DRAM, який включає як користувацькі DDR5 та LPDDR4/LPDDR5, так і преміальні HBM та спеціальні типи пам'яті, становив 22% від цієї кількості (2,07 млн) у 2024 році. Аналітики прогнозують, що частка DRAM може зрости на 8,7% у 2025 році приблизно до 2,25 млн WSPM, що й означає, споживання Stargate на рівні 40% загальної кількості.
Проєкт Stargate від OpenAI, Oracle та SoftBank має на меті побудувати кілька величезних центрів обробки даних ШІ по всьому світу. Ці об'єкти вимагатимуть величезної кількості серверів, кожен з яких міститиме сотні, якщо не тисячі, чипів, багато обладнання для охолодження та живлення. Також для живлення ЦОД знадобляться окремі електростанції.
Samsung також співпрацюватиме з OpenAI над архітектурою та функціонуванням ЦОД Stargate у Південній Кореї. Ще компанія пропонуватиме консалтингові та інтеграційні послуги для підприємств, які прагнуть додати моделі OpenAI у свої внутрішні системи. Крім того, Samsung SDS забезпечила собі роль реселера послуг OpenAI у Південній Кореї та планує допомогти фірмам у впровадженні ChatGPT Enterprise.
