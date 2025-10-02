Фінансові новини
- |
- 02.10.25
- |
- 13:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
12:02 02.10.2025 |
OpenAI завершила угоду з продажу акцій співробітниками за оцінкою $500 млрд. Це дозволило компанії випередити SpaceX Ілона Маска та очолити рейтинг найдорожчих стартапів світу, повідомляє Bloomberg.
Чинні та колишні співробітники OpenAI продали акції на $6,6 млрд інвесторам, серед яких SoftBank, MGX та Thrive Capital. Це підняло оцінку компанії значно вище за попередні $300 млрд. Загалом продано менше акцій, ніж дозволені $10 млрд для співробітників OpenAI. Це показує, що нинішні та колишні працівники вірять у довгострокове майбутнє компанії.
Нова угода допомогла розробнику ChatGPT обігнати SpaceX Ілона Маска, який оцінюють у $400 млрд, та стати найдорожчим стартапом у світі. Ця відмітка є досить важливою на фоні переговорів OpenAI з Microsoft щодо перетворення на більш традиційну комерційну компанію, хоч раніше цього року компанія начеб-то відмовилася від цієї ідеї.
OpenAI був заснований у 2015 році як некомерційна організація, яка оригінально мала ціль створити штучний інтелект, який приніс би користь людству. Співзасновники стартапу, Сем Альтман та Ілон Маск, говорили про екзистенційну загрозу для людства, яку може становити ШІ, проте з того часу вони посварилися, що спричинило кілька судових позовів від найбагатшої людини світу. Зокрема Маск намагався зупинити перехід OpenAI на комерційну основу, звинувачуючи стартап у тому, що він відмовився від оригінальної мети.
Нагадаємо, що наприкінці вересня OpenAI представила нову модель генерації відео Sora 2 з реалістичною фізикою і синхронізованим звуком.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія та Німеччина скликають «Рамштайн» на 15 жовтня
|WSJ: США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів углиб території РФ
|Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години, удар росіян був цілеспрямований, - Зеленський
|ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком
|З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT
|Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ
Бізнес
|Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі
|У Лондоні засудили «королеву біткоїна»: конфісковано BTC на $7,3 млрд
|Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство
|У Microsoft Word та Excel з'являться ШІ-агенти, що працюватимуть замість вас
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки