OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд

12:02 02.10.2025 |

Новини IT

 

OpenAI завершила угоду з продажу акцій співробітниками за оцінкою $500 млрд. Це дозволило компанії випередити SpaceX Ілона Маска та очолити рейтинг найдорожчих стартапів світу, повідомляє Bloomberg.

Чинні та колишні співробітники OpenAI продали акції на $6,6 млрд інвесторам, серед яких SoftBank, MGX та Thrive Capital. Це підняло оцінку компанії значно вище за попередні $300 млрд. Загалом продано менше акцій, ніж дозволені $10 млрд для співробітників OpenAI. Це показує, що нинішні та колишні працівники вірять у довгострокове майбутнє компанії.

Нова угода допомогла розробнику ChatGPT обігнати SpaceX Ілона Маска, який оцінюють у $400 млрд, та стати найдорожчим стартапом у світі. Ця відмітка є досить важливою на фоні переговорів OpenAI з Microsoft щодо перетворення на більш традиційну комерційну компанію, хоч раніше цього року компанія начеб-то відмовилася від цієї ідеї.

OpenAI був заснований у 2015 році як некомерційна організація, яка оригінально мала ціль створити штучний інтелект, який приніс би користь людству. Співзасновники стартапу, Сем Альтман та Ілон Маск, говорили про екзистенційну загрозу для людства, яку може становити ШІ, проте з того часу вони посварилися, що спричинило кілька судових позовів від найбагатшої людини світу. Зокрема Маск намагався зупинити перехід OpenAI на комерційну основу, звинувачуючи стартап у тому, що він відмовився від оригінальної мети.

Нагадаємо, що наприкінці вересня OpenAI представила нову модель генерації відео Sora 2 з реалістичною фізикою і синхронізованим звуком.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: OpenAI
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

