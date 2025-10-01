OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком

OpenAI представила Sora 2 - оновлену ШІ-модель для генерації відео, яка краще розуміє "реальну фізику світу" і додатково доступна в окремому застосунку, на кшталт TikTok.

З основного: Sora 2 створює відео на основі текстових підказок або фото, тривалістю до 10 секунд і з синхронізованим аудіо (голосами, звуковими ефектами тощо); до того ж ролики тепер більш реалістичні, оскільки модель "краще дотримується фізики".









"Попередні відеомоделі були надто оптимістичними - вони змінювали об'єкти та деформували реальність, щоб успішно виконувати текстові запити", - йдеться в блозі OpenAI. "Наприклад, якщо баскетболіст промахується, м'яч може спонтанно телепортуватися до кільця. У Sora 2, якщо баскетболіст промахується, м'яч відскочить від щита".

Застосунок для iOS

Додатково OpenAI запускає окремий застосунок на iOS (Android-версію обіцяють, але пізніше) - подібний до TikTok, однак з контентом, створеним лише штучним інтелектом. Тут є функція "камео", яке дозволяє користувачам потрапити в будь-яке відео, що згенерувала Sora. Очевидно, для цього потрібно завантажити одноразовий відеозапис, аби підтвердити свою особу та зовнішність.

Після генерації роликів їх можна додати в стрічку, подібну до TikTok, Instagram Reels чи інших програм з короткими відео. Цікаво, що Meta раніше оголосила про запуск подібного продукту - відеострічки Vibes в застосунку Meta AI.

Важливо: для формування рекомендацій застосунок Sora враховуватиме активність користувача, його місцезнаходження (отримане за IP-адресою), попередні публікації та історію запитів у ChatGPT. На щастя, цю опцію можна деактивувати в налаштуваннях.

Як і ChatGPT, Sora отримає режим "батьківського контролю", який дозволить встановлювати обмеження на скролінг відео, вимикати алгоритмічну персоналізацію та керувати тим, хто може надсилати повідомлення дитині.

Доступність

В обох випадках доступ пропонують за запрошеннями: першочергово лише для активних користувачів Sora 1 і власників передплати ChatGPT Pro за $200, далі - для Plus, Team та решти.

Розгортання почали з США і Канади, в інших країнах запуск очікується "найближчими днями чи тижнями".