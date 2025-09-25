Фінансові новини
- 25.09.25
- 11:36
OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
10:37 25.09.2025 |
Американські OpenAI, Oracle Corp. і японська SoftBank розширюють інфраструктурний ШІ-проєкт Stargate п'ятьма новими майданчиками для дата-центрів у США, йдеться в їхньому спільному повідомленні.
Завдяки новим майданчикам планована потужність Stargate сягне приблизно 7 ГВт, а розмір інвестицій у проєкт у найближчі три роки перевищить $400 млрд.
Stargate - анонсоване в січні спільне підприємство OpenAI, Oracle, SoftBank і держінвесткомпанії ОАЕ MGX з будівництва дата-центрів у США для розробника ChatGPT. Повідомлялося, що партнери вкладають $100 млрд у СП і планують інвестувати до $500 млрд у найближчі чотири роки.
Тепер очікується, що $500 млрд буде виділено ще до кінця поточного року.
Зокрема, буде побудовано два майданчики в Техасі, два на середньому заході США, зокрема в Огайо, і один у Нью-Мексико.
У межах відбору локацій OpenAI, Oracle і SoftBank розглянули понад 300 пропозицій від більш ніж 30 штатів. Партнери вивчають місця для додаткових майданчиків.
Флагманський майданчик Stargate уже працює в техаському Абіліні на хмарній інфраструктурі Oracle. У червні компанія розгорнула тут перші серверні стійки Nvidia GB200. На майданчику розпочато навчання та експлуатацію ШІ.
