OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT

Американська OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, почне випускати власні ШІ-чипи наступного року, пише газета Financial Times.

За словами джерел газети, новий чип є спільною розробкою OpenAI і Broadcom Inc., одного з найбільших світових виробників напівпровідникових компонентів.

Головний виконавчий директор Broadcom Хок Тан під час телефонної конференції для інвесторів у четвер заявив, що компанія отримала замовлення на випуск кастомних ШІ-чипів на суму $10 млрд, не розкривши імені замовника. Джерела FT підтвердили, що цим замовником є OpenAI.

ШІ-компанія почала роботу з Broadcom ще торік, проте про терміни запуску масового виробництва її чипів раніше не повідомлялося. За словами одного з джерел FT, OpenAI планує використовувати чипи для власних потреб, не постачатиме їх стороннім компаніям.

Глава OpenAI Сем Альтман регулярно говорить про попит на обчислювальні ресурси, що зростає, як для обслуговування користувачів, так і для навчання ШІ-моделей. Минулого місяця він заявив, що компанія має намір подвоїти обчислювальні ресурси упродовж 5 місяців. На сьогодні основним постачальником ШІ-чипів для OpenAI є Nvidia Corp.