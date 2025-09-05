Фінансові новини
- |
- 05.09.25
- |
- 14:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
11:57 05.09.2025 |
Американська OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, почне випускати власні ШІ-чипи наступного року, пише газета Financial Times.
За словами джерел газети, новий чип є спільною розробкою OpenAI і Broadcom Inc., одного з найбільших світових виробників напівпровідникових компонентів.
Головний виконавчий директор Broadcom Хок Тан під час телефонної конференції для інвесторів у четвер заявив, що компанія отримала замовлення на випуск кастомних ШІ-чипів на суму $10 млрд, не розкривши імені замовника. Джерела FT підтвердили, що цим замовником є OpenAI.
ШІ-компанія почала роботу з Broadcom ще торік, проте про терміни запуску масового виробництва її чипів раніше не повідомлялося. За словами одного з джерел FT, OpenAI планує використовувати чипи для власних потреб, не постачатиме їх стороннім компаніям.
Глава OpenAI Сем Альтман регулярно говорить про попит на обчислювальні ресурси, що зростає, як для обслуговування користувачів, так і для навчання ШІ-моделей. Минулого місяця він заявив, що компанія має намір подвоїти обчислювальні ресурси упродовж 5 місяців. На сьогодні основним постачальником ШІ-чипів для OpenAI є Nvidia Corp.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
ТОП-НОВИНИ
|Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
|Учасники «коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети — Стармер
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
Бізнес
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android