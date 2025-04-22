Європейське космічне агентство запустило місію з вирощування їжі в космосі

Європейське космічне агентство (ESA) запустило амбітний експеримент, який може змінити майбутнє харчування астронавтів. Про це пише BBC.

У рамках місії SpaceX Falcon 9 в космос відправили мініатюрний біореактор, покликаний перевірити можливість вирощування їжі з клітин в умовах мікрогравітації та високої радіації. Якщо дослід виявиться успішним, це відкриє шлях до створення автономних харчових виробництв на орбіті, Місяці чи навіть Марсі.

Дослідження фінансує ESA спільно з британським стартапом Frontier Space та Імперським коледжем Лондона. Їхня мета - значно здешевити доставку продуктів для астронавтів, яка нині може коштувати до £20 000 на день на одну людину.

Лабораторна їжа - це інгредієнти, такі як білки, жири й вуглеводи, вирощені у пробірках за допомогою прецизійної ферментації. Потім їх можна обробити й сформувати у звичні страви - наприклад, стейк чи пюре. На Землі така технологія вже використовується: у США та Сінгапурі продають курятину з пробірки, а у Великій Британії очікується дозвіл на продаж лабораторного стейка.

Зразки, відправлені в космос, дадуть змогу створити більший біореактор для майбутньої місії на МКС у 2026 році.

За словами розробників, у майбутньому можна буде "друкувати" їжу на 3D-принтері прямо в космосі. Це не лише зменшить витрати, а й забезпечить астронавтів смачними та поживними стравами, адаптованими до умов довготривалих космічних місій.