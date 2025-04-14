Марк Цукерберг витратив на «метавсесвіт» $45 млрд за 4 роки — стільки ж Маск заплатив за Twitter

Минуло більше ніж 4 роки з моменту, як Марк Цукерберг змінив бренд Facebook на Meta і вклав десятки мільярдів у своє бачення метавсесвіту - однак у дії компанія мало що продемонструвала для відповідності цій сумі, викликаючи сумніви про життєздатність стратегії.

Фактично, мрія Цукерберга про метавсесвіт перетворилась у фінансову воронку, яка за ці роки поглинула шалені $45 млрд - сума, що майже дорівнює сукупній ринковій капіталізації соцмереж Snap і Pinterest або сумі, яку Ілон Маск заплатив за Twitter.

Понад десяток колишніх високопоставлених співробітників Reality Labs описали (через TechSpot) свій підрозділ як «нефункціональний та неорганізований» - часті зміни керівництва та постійні кадрові перестановки нібито спричинили хаос, оскільки багато менеджерів прийшли з інших підрозділів Meta, попри відсутність досвіду в AR та VR.

«Це було досить хаотично. У програмному забезпеченні ви можете уникнути цього, тому що ви робите помилки та змінюєте речі весь час. В апаратному - ви застрягли на своїх помилках на довгий час», - говорив один з колишніх працівників в інтерв'ю Yahoo Finance у 2024 році. Інший додав: «Вони грають у службове лото. Залучають до AR людей, які насправді цього не розуміють. Це апаратне забезпечення та досвід, а не стрічка новин у ваших руках».

Якщо зважати на точні фінансові показники, збитки Reality Labs зростали з року в рік: понад $6 млрд у 2020, $10 млрд у 2021, $13 млрд у 2022 і зрештою $16 млрд у 2023-му. Перший квартал 2024 року демонстрував втрату ще $3,6 млрд, фактично знищивши загальний дохід підрозділу за 2022 і 2023 роки разом узяті.

На час запуску ідею Meta про метавсесвіт загалом сприйняли позитивно, а деякі гіганти медіаіндустрії, і в тому числі Disney, взяли за приклад - з єдиним винятком, що «мишача» компанія ліквідувала підрозділ повністю два роки тому під час реструктуризації, тоді як Цукерберг вперто продовжує триматись за ідею. Під час звіту про прибутки за минулий рік він попередив, що збитки від метавсесвіту продовжуватимуть «суттєво збільшуватися», що б це не означало.