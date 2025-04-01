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98% кисню з СO2 для колонізації Марсу — нова технологія перевершує фотосинтез
14:24 01.04.2025 |
Науковці з Нанкінського університету у Китаї розробили іноваційний пристрій, що дозволяє отримати 98% кисню з СO2.
За їхніми словами, нова технологія ефективно розщеплює СO2 на вуглець та кисень і може бути перспективною для використання в екстремальних умовах, таких як підводне середовище, або навіть на Марсі. Новий пристрій не потребує дотримання сурових умов тиску та температури, як зазвичай при подібних реакціях.
«Якщо необхідна потужність надходить з відновлюваної енергії, цей метод прокладає шлях до вуглецевої нейтральності. У той же час це практичний, керований метод виробництва кисню з CO2 з широким потенціалом застосування - від дослідження Марса та постачання кисню для скафандрів до підводного життєзабезпечення, дихальних масок, очищення повітря в приміщеннях і обробки промислових відходів», - підкреслюють розробники.
Науковці протягом довгих років намагались відтворити процес фотосинтезу, який використовують рослини для перетворення CO2 на кисень та глюкозу за посередництва атомів водню. Вчені з Нанкінського університету у співробітництві з колегами з Університету Фудань запропонували нову технологію прямого розщеплення вуглекислого газу на вуглець та кисень. Їхня технологія передбачає використання замістю водню літію.
Пристрій складається з газового катоду з нанорозмірним каталізатором з рутенію та кобальту та металевого літієвого аноду. CO2 поступає у катод і проходить 2 ступені електрохімічного відновлення за участю літія. На першому етапі CO2 вступає у реакцію з літієм, внаслідок чого утворюється карбонат літію (Li2CO3). Після цього карбонат літію розкладається на оксид літію і вуглець.
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